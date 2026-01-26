Ричмонд
В США упал самолёт с восемью пассажирами на борту

В США закрыли международный аэропорт после падения бизнес-джета.

Источник: Комсомольская правда

Частный самолёт разбился в США, на борту было восемь человек. Катастрофа произошла в международном аэропорту Бангор в штате Мэн. Бизнес-джет рухнул при взлёте.

«Частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлёте из Бангора (штат Мэн) сегодня вечером», — информирует CNN.

Сообщается, что после катастрофы аэропорт временно закрыли.

Тем временем 13 пассажиров погибли, более 100 пропали без вести, когда паром затонул у берегов Филиппин.

В декабре стало известно, что бизнес-джет разбился в Мексике, погибли не менее шести человек.

Тем временем испанская комиссия по расследованию железнодорожных аварий (CIAF) выяснила, что причиной крушения поезда на юге Испании, в котором погибло 45 человек, скорее всего, стал поврежденный рельс.

