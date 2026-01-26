Аврора Киба объявила о расставании с Григорием Лепсом

19-летняя Аврора Киба, известная как невеста певца Григория Лепса, в воскресенье, 25 января официально объявила о завершении отношений со знаменитостью.
— Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения, — написала Киба в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в их отношениях было много хорошего, а расставание происходит на дружеской ноте без драмы. По ее словам, они останутся близкими людьми, но теперь каждый пойдет своей дорогой.
10 декабря в СМИ появилась информация о том, что исполнитель перенес запланированную свадьбу с Кибой на неопределенный срок якобы из-за проблем с алкоголем. Журналисты отметили, что исполнитель периодически переживает эпизоды злоупотребления спиртным, что уже вынудило его отменить ряд региональных концертов. По данным СМИ, невеста беспокоилась о здоровье мужчины и была недовольна произошедшим, что привело к серьезной ссоре в паре.
Ранее сваха Роза Сябитова, рассуждаю об отношениях Лепса и Кибы заявила, что когда разница между супругами почти 50 лет, говорить о длительных отношениях смешно.