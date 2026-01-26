Сексуальное насилие над третьеклассником, замерзающий Карабаш, хищение ферросплавов и аномальные морозы

Сотрудники регионального УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали замгендиректора ООО «Технопарк Тракторозаводский» Сергея Неврова за получение взятки в особо крупном размере, возбуждены уголовные дела. С сентября 2022 года по март 2023 года он получил от Ячменева взятку в сумме трех миллионов рублей за помощь в продлении договоров аренды производственных помещений без роста арендной платы. Также с января 2024 года по март 2025 года Невров через посредничество Вострикова получил еще 3,7 млн рублей. В общей сложности он рассчитывал получить от Ячменева 23 млн рублей, однако его действия были пресечены сотрудниками ФСБ.