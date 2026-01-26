Сексуальное насилие над третьеклассником, замерзающий Карабаш, хищение ферросплавов и аномальные морозы

В Челябинске с 22 января отменили занятия в школах из-за низких температур.
На прошедшей неделе в Челябинской области во время 30-градусных морозов два микрорайона в Карабаше остались без отопления. Среди других важных событий недели — возбуждение уголовного дела в отношении ферросплавной банды, сексуальное насилие над третьеклассником в челябинской гимназии, отмена занятий в школах, отставка ректора Челябинского института развития образования и назначение его вице-губернатором в ЯНАО. О главных событиях в регионе с 19 по 25 января — в дайджесте URA.RU.
Замерзающий Карабаш.
Два микрорайона в Карабаше остались без отопления в 30-градусный мороз.
Крупная коммунальная авария в Карабаше поставила под вопрос реализацию программы «Большой ремонт 74». В Карабаше в среду два микрорайона — жители более 30 многоквартирных домов, школа и детский сад — остались без отопления в 30-градусный мороз. Люди были вынуждены согреваться с помощью газовых плит и электрообогревателей. Из-за повышенной нагрузки в некоторых домах отключалось и электричество. В пятницу вечером отопление подали во все дома, но процесс восстановления шел крайне медленно: где-то в батареях образовались воздушные пробки, а в некоторых домах разморозились батареи.
Ферросплавная банда.
Специалисты комбината, действуя в сговоре с бизнесменами, похищали ферросплавы.
УФСБ и СУ СК России по Челябинской области задержали шесть инициаторов и участников межрегиональной ОПГ, которая наладила криминальную схему хищения ферросплавов с национализированного Челябинского электрометаллургического завода (ЧЭМК). Специалисты комбината, действуя в сговоре с бизнесменами, похищали ферросплавы. Маскируя свою деятельность, они подсовывали конечному потребителю металлические продукты более низкого качества. А объемы отгруженной с комбината продукции занижались. Предварительно, только по одному из эпизодов ущерб, нанесенный металлургической отрасли Челябинской области, превышает более 25 млн рублей.
«По ходатайству следователя, представитель коммерческих структур отправлен в СИЗО до 21 марта. Мастера остывочного отделения плавильного цеха и еще одного фигуранта отправили под домашний арест на тот же срок», — сообщили в УФСБ.
Сексуальное насилие над третьеклассником в гимназии Челябинска.
В одной из гимназий города ученики третьего класса насиловали одноклассника в туалете, требуя от него оральный секс. Уголовное дело передано в третий отдел по расследованию особо важных дел, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.
«Дело о совершении противоправных действий в отношении ребенка в аппарат ведомства по поручению и.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Константина Правосудова передано для дальнейшего расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел», — сообщили в ведомстве.
По мнению следователей, в сентябре 2025 года должностные лица гимназии в Тракторозаводском районе допустили халатность, не должным образом исполнили свои обязанности, из-за чего трое школьников совершили противоправные действия в отношении своего сверстника. Насилие над одноклассником происходило в течение пяти дней. На состояние ребенка обратила внимание его мать, которая обратилась в СКР. Сейчас матери пострадавшего оказывается психологическая помощь.
Аномальные морозы.
Отмена сохранялась до субботы включительно.
В Челябинске с 22 января отменили занятия в школах из-за низких температур. Отмена сохранялась до субботы включительно. Как сообщала единая дежурно-диспетчерская служба, комитет по делам образования отменил занятия в школах Челябинска с первого по одиннадцатый классы, у обучающихся в первую и вторую смену. В понедельник занятия отменены с первого по седьмой класс.
Синоптик Выходцева отметила, что постепенное потепление начнется с субботы. 27 января Челябинская область окажется под властью антициклона. Днем будет минус 14−16 градусов, а ночью столбик термометра опустится до минус 20−22.
«К 27 января регион окажется под властью теплого края антициклона, температуры воздуха начнут постепенно расти. В долгосрочном прогнозе к 28−29 января вероятен небольшой снег», — отметила Выходцева.
В Челябинске в СИЗО отправили замглавы Технопарк «Тракторозаводский».
Сотрудники регионального УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали замгендиректора ООО «Технопарк Тракторозаводский» Сергея Неврова за получение взятки в особо крупном размере, возбуждены уголовные дела. С сентября 2022 года по март 2023 года он получил от Ячменева взятку в сумме трех миллионов рублей за помощь в продлении договоров аренды производственных помещений без роста арендной платы. Также с января 2024 года по март 2025 года Невров через посредничество Вострикова получил еще 3,7 млн рублей. В общей сложности он рассчитывал получить от Ячменева 23 млн рублей, однако его действия были пресечены сотрудниками ФСБ.
Невзорова за получение взятки отправили в СИЗО на два месяца. Он обвиняется в получении взятки. Вместе с ним по делу проходит взяткодатель в лице директора ООО ПК «Сталькомплектстрой» Вадима Ячменева и посредник — Сергей Востриков. Последнему избрана аналогичная мера пресечения.
«Учитывая позицию прокурора, суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Они будут находиться под стражей до 14 марта.
Ректор Челябинского института развития образования станет вице-губернатором в ЯНАО.
Ректор Челябинского института развития образования Андрей Барабас уходит в отставку и переезжает на работу в другой регион. Как сообщила пресс-служба вуза, он завершает свою работу в качестве ректора Челябинского института развития образования. Это решение связано с новым этапом в его профессиональной карьере и переходом на работу в другой регион.
Как пояснил сам Барабас, переезд в Ненецкий автономный округ у него связан с назначением на должность замгубернатора. Он намерен сделать ставку на развитие социальной сферы и конкретно образования.
«Губернатор Ирина Гехт чуть позже определит сектор работы», — сказал Барабас. С главой ЯНАО он знаком по совместной службе в регионе.
