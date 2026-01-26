Бывший игрок «Северстали» Пилипенко стал нападающим омского «Авангарда»

Пилипенко — опытный игрок КХЛ с более чем 290 матчами и 205 набранными очками в лиге. В Омске он будет выступать под 23-м номером. Выход хоккеиста на лёд будет зависеть от решения тренерского штаба и его готовности после перерыва в играх.