Бывший игрок «Северстали» Пилипенко стал нападающим омского «Авангарда»

Игрок, который в последнее время не попадал в заявку своей бывшей команды, уже присоединился к тренировкам омичей.

Источник: Сайт ХК "Авангард"

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Кириллом Пилипенко. Соглашение с 29-летним игроком, перешедшим из череповецкой «Северстали», рассчитано до конца сезона 2025/26.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин объяснил приобретение желанием усилить линию атаки. «Мы очень хотели усилить атаку именно таким игроком, который способен нанести точный бросок в финальной стадии атаки. Очевидно, что после ярких сезонов в “Северстали” ему необходим новый вызов», — заявил Сопин.

В «Северстали» Пилипенко был одним из лидеров, но в текущем сезоне его игровая практика сократилась. В поисках усиления перед плей-офф «Авангард» сделал ставку на опытного форварда, обладающего мощным и точным броском. Его задача — добавить результативности омской атаке.

Пилипенко — опытный игрок КХЛ с более чем 290 матчами и 205 набранными очками в лиге. В Омске он будет выступать под 23-м номером. Выход хоккеиста на лёд будет зависеть от решения тренерского штаба и его готовности после перерыва в играх.

Ранее мы сообщали, что болельщики «Авангарда» заплатили рекордную сумму почти в 900 тысяч рублей за 15 игровых свитеров к юбилею омского хоккея. Лидером аукциона стала джерси капитана команды Дамира Шарипзянова, ушедшая с молотка за 300 090 рублей.