Ричмонд
-3°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль обвинил «Хезболлу» в нарушении перемирия и поразил цели в Ливане

Израильские военные заявили, что атаковали объекты инфраструктуры «Хезболлы» в нескольких районах Ливана.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по целям на территории Ливана после того, как израильские власти обвинили ливанскую группировку «Хезболла» в «многочисленных нарушениях» режима прекращения огня, написала The Jerusalem Post, материал которой перевёл aif.ru.

По данным вооружённых сил еврейского государства, военные атаковали объекты инфраструктуры этой ливанской организации. Нападению подверглись цели сразу в нескольких районах соседнего с Израилем государства. При этом в ЦАХАЛ не раскрыли, что где именно расположены эти объекты.

Напомним, 12 января израильские танки произвели выстрелы по испанским миротворцам из состава Временных сил ООН в Южном Ливане. Они находились в районе поселения Эль-Хиям. Снаряды разорвались в нескольких сотнях метров от патруля. Миротворцы своевременно отошли в безопасный район и не пострадали. Израильская бронетехника вскоре была возвращена на исходные позиции.

20 января сообщалось, что ЦАХАЛ вновь нанёс авиаудар по территории Ливана. Целью израильских военных стал один из членов вооруженных формирований «Хезболлы». Он находился в районе населенного пункта Зыбкин. Тогда же Израиль вновь обвинил ливанскую организацию в нарушениях соглашения о прекращении огня.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше