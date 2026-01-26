Израиль обвинил «Хезболлу» в нарушении перемирия и поразил цели в Ливане

По данным вооружённых сил еврейского государства, военные атаковали объекты инфраструктуры этой ливанской организации. Нападению подверглись цели сразу в нескольких районах соседнего с Израилем государства. При этом в ЦАХАЛ не раскрыли, что где именно расположены эти объекты.
Напомним, 12 января израильские танки произвели выстрелы по испанским миротворцам из состава Временных сил ООН в Южном Ливане. Они находились в районе поселения Эль-Хиям. Снаряды разорвались в нескольких сотнях метров от патруля. Миротворцы своевременно отошли в безопасный район и не пострадали. Израильская бронетехника вскоре была возвращена на исходные позиции.
20 января сообщалось, что ЦАХАЛ вновь нанёс авиаудар по территории Ливана. Целью израильских военных стал один из членов вооруженных формирований «Хезболлы». Он находился в районе населенного пункта Зыбкин. Тогда же Израиль вновь обвинил ливанскую организацию в нарушениях соглашения о прекращении огня.