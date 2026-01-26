Необычные кольца заметили на Кушнере и Грюнбауме на встрече с Путиным: для чего используется такой аксессуар

Зять президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум приехали на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Кремль с «умными кольцами» на пальцах. Гаджеты предназначены для мониторинга состояния здоровья. Кадры переговоров опубликовал в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«У него еще и кольцо на пальце. Такое же кольцо у Джоша Грюнбаума. И это явно умные кольца, то есть измеряющие уровень стресса, частоту пульса, фазы сна. Особого стресса у них в тот момент явно не было», — отметил репортер.
Напомним, переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Кремле состоялись 22 января. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, встреча продлилась почти четыре часа и была предельно откровенная и конструктивная.
Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как Путину даются ночные многочасовые переговоры. По словам Пескова, российский лидер не обращает внимание на время суток, когда на повестке дня стоят серьезные переговоры.
Уже на следующий день стало известно, что представители России, США и Украины проведут трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах. Российскую группу по вопросам безопасности возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, а в её состав войдут представители руководства Минобороны.
Параллельно в Абу-Даби встретились руководители двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам — спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф.
Позже СМИ сообщили, что в ходе переговоров команды стран обсуждают сразу несколько документов. При этом какие-либо подробности не уточняются. В частности, не проговаривается содержание самих бумаг. Однако очевидно, что все они связаны с мирным соглашением по Украине.
По итогам встречи никаких утечек не последовало. Вместе с тем источники отметили, что переговоры по Украине в Абу-Даби завершились достижением некоторых результатов.