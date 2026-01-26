Спасатели напомнили о правилах безопасности на зимней рыбалке в сильные морозы

Специалисты рекомендуют выходить на лёд только в тёплой многослойной одежде и специальной зимней обуви, а также обязательно брать с собой запасные сухие вещи. Отмечается, что минимальная безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7 сантиметров, для группы — от 10 до 15 сантиметров.