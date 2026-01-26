Спасатели напомнили о правилах безопасности на зимней рыбалке в сильные морозы

Специалисты рекомендуют выходить на лёд только в тёплой многослойной одежде и специальной зимней обуви, а также обязательно брать с собой запасные сухие вещи. Отмечается, что минимальная безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7 сантиметров, для группы — от 10 до 15 сантиметров.
Рыбакам советуют не выходить на лёд в одиночку, соблюдать дистанцию между участниками и избегать мест с трещинами, пузырями и растительностью. Для проверки прочности льда необходимо использовать пешню или ледобур.
Также спасатели обращают внимание на профилактику переохлаждения: рекомендуется регулярно двигаться, пить горячие напитки и не употреблять алкоголь. При появлении признаков обморожения необходимо немедленно согреться и при ухудшении состояния обратиться за медицинской помощью.
В экстренных ситуациях, в том числе при провале под лёд, важно сохранять спокойствие, звать на помощь и выбираться ползком, распределяя вес тела.
Специалисты подчёркивают, что при сильных морозах время пребывания на льду следует ограничить и заранее сообщать близким маршрут и время возвращения.