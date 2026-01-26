Эксперт Кнутов рассказал, как советские военные наработки помогают на СВО

«Так называемая “сталинская” пушка М-46 отличается большой дальностью выстрелов — до 37 км благодаря 130-миллиметровому орудию. В сочетании с современными активно-реактивными снарядами М-46 эта пушка демонстрирует высокую точность попадания в цель. Наши операторы дронов эффективно прикрывают фактически и защищают нашу артиллерию на ЛБС, что позволяет шире применять артиллерийские системы как более дешёвые, но при этом самые разрушительные», — отметил он.