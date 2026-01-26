Ричмонд
Эксперт Кнутов рассказал, как советские военные наработки помогают на СВО

В зоне СВО сталинские пушки М-46 демонстрирую рекордную дальность и точность попадания в цель. Об этом вооружении рассказал военный эксперт Кнутов.

Источник: Аргументы и факты

Российские артиллеристы высоко оценили так называемые «сталинские» пушки М-46, производство которых начали в 1951 году. Эти орудия точно поражают цели современными реактивными снарядами. Об удачном сочетании проверенной временем техники и современных технологий рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

«Так называемая “сталинская” пушка М-46 отличается большой дальностью выстрелов — до 37 км благодаря 130-миллиметровому орудию. В сочетании с современными активно-реактивными снарядами М-46 эта пушка демонстрирует высокую точность попадания в цель. Наши операторы дронов эффективно прикрывают фактически и защищают нашу артиллерию на ЛБС, что позволяет шире применять артиллерийские системы как более дешёвые, но при этом самые разрушительные», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас в условиях современных боевых действий воюют, в основном, два вида вооруженных сил: беспилотники и артиллерия.

«Артиллерия показывает свою высокую эффективность и сохраняет название “бог войны”, полученное еще в годы ВОВ. Пушка М-46 за счёт длины ствола обеспечивает высокую точность поражения, а современные реактивные снаряды увеличивают дальность попадания», — уточнил он.

Ранее Кнутов рассказал об особенностях корректируемых снарядов «Краснополь».