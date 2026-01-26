Омичам разрешили бесплатно вывезти 12 600 кубометров снега

В зимний период 2023—2024 годов администрациям округов города передали талоны на вывоз снежных масс общим объёмом 59 550 кубометров. Зимой 2024−2025 годов объём бесплатных талонов оказался меньше — 46 640 кубометров. В текущем зимнем сезоне 2025−2026 годов, по состоянию на сегодняшний день, округа Омска получили талоны на вывоз 12 600 кубометров снега. Кировскому, Октябрьскому, Ленинскому и Советскому округам передали по 2 500 кубометров, Центральному округу — 2 600 кубометров.