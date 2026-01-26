Проклятие гитаристов «Любэ»: как умирал легендарный музыкант Рыманов

«В 2019 году у Юрия случился инсульт, тогда сказали, что полгода он не сможет играть на гитаре, и с вокалом будут проблемы. После выздоровления врачи запретили Юрию летать на самолетах. В целом о нем могу сказать, что он был скромен, не считал себя гением, но ему было приятно получать положительные отзывы от поклонников», — сообщила она.