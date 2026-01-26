Проклятие гитаристов «Любэ»: как умирал легендарный музыкант Рыманов

Смерть композитора, певца и бывшего гитариста группы «Любэ» Юрия Рыманова стала большой неожиданностью для его друзей и коллег. Музыканту было всего 69 лет.
Знакомые в беседе с aif.ru рассказали о причинах смерти, проблемах со здоровьем и творческом пути Рыманова.
Причина смерти.
Легендарный гитарист Юрий Рыманов умер 24 января. Первыми о смерти музыканта сообщили представители коллектива, в котором он играл.
В составе ВИА «Лейся музыкант в 2024 году стал финалистом шоу “ВИА Суперстар!”. Там же в беседе с aif.ru уточнили причину смерти Рыманова.
«С сердцем было плохо, умер в клинике», — сообщил собеседник издания, уточнив, что дата и место похорон пока не известны.
Друзья и знакомые вспоминают Рыманова как талантливого, доброго и отзывчивого человека.
«Очень жаль. Замечательный человек, легендарный музыкант знаковых коллективов страны. Знакомы были не очень долго, с 2019 года. С тех пор иногда общались, поздравляли друг-друга с днем рождения и другими праздниками, иногда фотографировал Юру в составе “Нового Ариэля” Валерия Ярушина, он рассказывал о работе с Высоцким и в группе “Любэ”. Светлая память замечательному человеку и музыканту. Грустно и печально», — рассказал знакомый музыканта Валерий Щербин.
Тяжелые последствия болезни.
Знакомая Рыманова Венера рассказала aif.ru, что несколько лет назад он пережил инсульт.
«В 2019 году у Юрия случился инсульт, тогда сказали, что полгода он не сможет играть на гитаре, и с вокалом будут проблемы. После выздоровления врачи запретили Юрию летать на самолетах. В целом о нем могу сказать, что он был скромен, не считал себя гением, но ему было приятно получать положительные отзывы от поклонников», — сообщила она.
Проблемы со здоровьем серьезно повлияли на жизнь музыканта в последние годы. Рыманов прошел реабилитацию и смог вернуться к творчеству, однако отголоски инсульта остались.
«Проклятие гитаристов».
Смерть Юрия Рыманова подтвердила печальную закономерность трагедий с гитаристами группы «Любэ». На это обратил внимание знакомый умершего Иван.
«Там странная закономерность. Александр Николаев (бас-гитарист группы “Любэ”) погиб в автокатастрофе 7 августа 1996 года, еще одного гитариста группы Николая Усанова убили, он умер 19 апреля 2016, и вот теперь Юрий Рыманов — 24 января 2026, одни шестерки», — пояснил Иван.
Мистическая цепочка нашла свое продолжение еще и в том, что Рыманову досталась гитара от умершего музыканта, и тоже гитариста, Вадима Голутвина.
«Он был очень отзывчивым. Не очень давно музыкант Григорий Безуглый рассказал историю про то, как гитара Вадима Голутвина переходила из рук в руки, от него к Рыманову. Я заинтересовался, думал собрать эту историю, спросить Юрия, а еще найти первого хозяина гитары Юру Шахназарова… Но не успел, к сожалению. А Рыманов умел интересно рассказывать. Он же легенда жанра в прямом смысле слова», — сообщил знакомый музыканта Александр Михайлов.
Голутвин, передавший гитару Рыманову, умер в 2022 году. Примечательно, что Голутвин тоже умер в возрасте 69 лет.
Творческий путь Рыманова.
Будущий гитарист родился 8 марта 1956 года в городе Кстово Горьковской области (сейчас — Нижегородская область). Детство и юность провел в городе Конаково Тверской области, где начал музыкальную карьеру.
Рыманов окончил Царицынское музыкальное училище по классу гитары. А в 1977 году, в составе ВИА «Шестеро молодых», даже поработал вместе с Владимиром Высоцким. Десять лет (с 1998 по 2008) Рыманов играл в культовой группе «Любэ».
А с 2010 года стал гитаристом трибьют-группы Dipped in Purple. В последние годы музыкант сотрудничал с ВИА «Ариэль».
Ранее стала известна причина смерти телеведущего, продюсера Александра Олейникова.