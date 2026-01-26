Ричмонд
В Омской области с 26 января отключат цифровое ТВ в восьми населённых пунктах

Работы запланированы в нескольких районах с 26 января по 1 февраля.

Источник: Om1 Омск

С 26 января по 1 февраля 2026 года в ряде населённых пунктов Омской области пройдут регламентные работы на передающем оборудовании цифрового эфирного ТВ. Возможны кратковременные перебои сигнала, сообщили на официальном сайте Цифрового эфирного телевидения.

В понедельник, 26 января, краткие перерывы ожидаются в Исилькуле примерно с 10:00 до 12:00. Со вторника по четверг, 27—30 января, в селе Ингалы Большереченского района профилактика запланирована ежедневно с 09:00 до 18:00, а в райцентре Саргатское — с 27 по 29 января, также с 09:00 до 18:00.

Во вторник, 27 января, временные отключения возможны в селе Весёлая Поляна Любинского района с 10:00 до 15:00 и в Таре с 08:00 до 17:00.

В среду, 28 января, сбои вероятны в Русской Поляне с 13:00 до 17:00 и в селе Уленкуль Большереченского района с 11:00 до 17:00.

В четверг, 29 января, жителей Большеречья предупреждают о перерывах в вещании ориентировочно с 10:00 до 16:00.

Причина — профилактические и плановые работы на передающем оборудовании. Отключения носят временный характер и не касаются кабельных и спутниковых сервисов.

Жителям рекомендуют спланировать просмотр заранее; если после указанного времени сигнал не восстановился, проверить антенну и соединения, перезагрузить приставку/телевизор и обратиться в филиал РТРС при необходимости.