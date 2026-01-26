До середины недели в Башкирии будет морозная погода

В Башкирии в ближайшие дни пообещали морозную погоду. По данным Башгидрометценра, 26, 27 и 28 января температура воздуха упадет до −33 градусов.
В понедельник, 26 января, будет слабый ветер. Днем пообещали −20,-25°, местами −15,-20°.
Во вторник, 27 января, спрогнозировали умеренный ветер. Ночью ожидают понижение температуры до −23−28°, при прояснениях будет −28,-33°, днем −13,-18°.
В среду, 28 января, пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью −17,-22°, при прояснениях до −27°, днем −9,-14°.
