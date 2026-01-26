Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До середины недели в Башкирии будет морозная погода

Температура воздуха максимально опустится до −33 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ближайшие дни пообещали морозную погоду. По данным Башгидрометценра, 26, 27 и 28 января температура воздуха упадет до −33 градусов.

В понедельник, 26 января, будет слабый ветер. Днем пообещали −20,-25°, местами −15,-20°.

Во вторник, 27 января, спрогнозировали умеренный ветер. Ночью ожидают понижение температуры до −23−28°, при прояснениях будет −28,-33°, днем −13,-18°.

В среду, 28 января, пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью −17,-22°, при прояснениях до −27°, днем −9,-14°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.