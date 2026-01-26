С жительницы Новосибирска списали миллионный долг за утильсбор

Судебные приставы Новосибирска взыскали с 55-летней местной жительницы крупную сумму в пользу таможни. С её банковского счета было списано 1 134 000 рублей в рамках исполнительного производства.
Причиной для мер стал неоплаченный утилизационный сбор за ввезённый в Россию автомобиль — Land Rover Range Rover 2022 года выпуска. После того как женщина в установленный срок не погасила задолженность добровольно, судебный пристав-исполнитель принял решение об аресте денежных средств на её счете с последующим обращением взыскания.
«Суммы на счете оказалось достаточно для полного погашения задолженности: 841 000 рублей основного долга и 293 000 рублей пени за просрочку. После перечисления средств взыскателю исполнительное производство было окончено фактическим исполнением», — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.