С жительницы Новосибирска списали миллионный долг за утильсбор

Причиной для мер стал неоплаченный утилизационный сбор за ввезённый в Россию автомобиль — Land Rover Range Rover 2022 года выпуска. После того как женщина в установленный срок не погасила задолженность добровольно, судебный пристав-исполнитель принял решение об аресте денежных средств на её счете с последующим обращением взыскания.