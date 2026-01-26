Ричмонд
Казахстан на зимней Олимпиаде-2026: смогут ли шорт-трекисты завоевать историческую медаль

Менее двух недель остается до старта XXV зимних Олимпийских игр, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Честь Казахстана в шорт-треке будут защищать четверо спортсменов. С этого вида спорта NUR.KZ начинает серию материалов о наших атлетах, которые поборются за медали ОИ-2026.

6фотографий

Лицензионный отбор

За путевки на главный старт четырехлетия шорт-трекисты боролись на этапах Кубка мира. Два старта прошли в Канаде, еще один приняла Польша. Завершился отбор в Нидерландах. По итогам четырех ЭКМ казахстанцы завоевали девять лицензий. В микст-эстафете на 2000 м — одна лицензия. У мужчин: 500 м — две лицензии, 1000 м — одна лицензия. У женщин: 500 м — две лицензии, 1000 м — одна лицензия, 1500 м — две лицензии.

Состав сборной Казахстана

На Играх в Италии страну представят четыре спортсмена: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан.

Денис Никиша (30 лет)

Денис Никиша — самый титулованный казахстанский шорт-трекист. В его активе две серебряные медали чемпионатов мира, золото и серебро Азиатских игр. Никиша — многократный победитель и призер этапов Кубка мира, многократный чемпион Республики Казахстан и рекордсмен страны на дистанции 500 метров. Олимпиада в Италии станет для него четвертой в карьере. Никиша поборется на своей коронной дистанции 500 метров, а также на 1000 метров и в микст-эстафете (2000 метров). На церемонии открытия он будет знаменосцем сборной Казахстана вместе с фристайлисткой Аяулым Амреновой.

Абзал Ажгалиев (33 года)

Абзал Ажгалиев — лидер национальной команды на спринтерской дистанции. Игры-2026 станут для него четвертыми. На предыдущей Олимпиаде в Пекине он занял четвертое место, что является лучшим результатом на индивидуальных дистанциях для Казахстана. Ажгалиев — многократный победитель и призер этапов Кубка мира, серебряный призер Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы. В 2025 году он стал чемпионом Азиатских игр в мужской командной эстафете на 5000 метров и серебряным призером смешанной эстафеты на Азиатских играх в Харбине. На Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо Ажгалиев выступит на дистанции 500 метров и в смешанной эстафете.

Ольга Тихонова (28 лет)

Ольга Тихонова примет участие во второй Олимпиаде. До этого она выступала на Играх в Пекине в 2022 году, где заняла пятое место в смешанной командной эстафете. Тихонова — двукратная серебряная медалистка Азиатских игр 2025 года, обладательница бронзы Кубка мира 2024 года в Пекине в женской эстафете на 3000 метров и бронзы чемпионата четырех континентов в Лавале. Она также многократная победительница чемпионата РК. На Играх 2026 года Тихонова выступит в забегах на 500, 1000 и 1500 метров, а также в смешанной командной эстафете.

Яна Хан (25 лет)

Яна Хан — мастер спорта международного класса. Она дебютировала на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Хан — двукратная серебряная медалистка Азиатских игр в Харбине-2025, бронзовая призерка Кубка мира 2024 года в Пекине, обладательница бронзы чемпионата четырех континентов в Лавале и многократная чемпионка Республики Казахстан. На Олимпиаде-2026 Хан поборется на дистанциях 500 и 1000 метров и в микст-эстафете на 2000 метров.

Тренерский штаб олимпийской сборной РК по шорт-треку

Эта Олимпиада станет первой для главного тренера национальной сборной Петра Гамидова. Он был приглашен в тренерский штаб еще в 2013 году и являлся личным тренером Дениса Никиши. Бессменный руководитель казахстанской команды Мадыгали Карсыбеков продолжает входить в тренерский штаб. С прошлого сезона с ними работает приглашенный специалист из Нидерландов Вильма Бумстра.

Шорт-трек на Олимпийских играх

В истории выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в шорт-треке еще не было медалей. Лучшим результатом является пятое место в командной дисциплине и четвертое место Абзала Ажгалиева на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Первые медали будут разыграны 10 февраля. Решающие этапы намечены на 11 февраля, а 14 февраля казахстанки начнут борьбу на 1000-метровке. 16-го числа стартуют спортсмены, заявленные на 500 метров. 20 февраля Казахстан примет участие в распределении медалей на дистанции 1500 у женщин. На Олимпиаде в шорт-треке разыграют девять комплектов наград.