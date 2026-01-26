Казахстан на зимней Олимпиаде-2026: смогут ли шорт-трекисты завоевать историческую медаль

Ольга Тихонова примет участие во второй Олимпиаде. До этого она выступала на Играх в Пекине в 2022 году, где заняла пятое место в смешанной командной эстафете. Тихонова — двукратная серебряная медалистка Азиатских игр 2025 года, обладательница бронзы Кубка мира 2024 года в Пекине в женской эстафете на 3000 метров и бронзы чемпионата четырех континентов в Лавале. Она также многократная победительница чемпионата РК. На Играх 2026 года Тихонова выступит в забегах на 500, 1000 и 1500 метров, а также в смешанной командной эстафете.