Турция направила в Сирию 11 грузовиков с гуманитарной помощью

Турция направила гуманитарную помощь мирному населению сирийского региона Айн-эль-Араб. В общей сложности в район были отправлены 11 грузовых автомобилей с необходимыми грузами. Об этом сообщило турецкое издание Hürriyet, материал переведен aif.ru.
Подготовка и отправка помощи осуществлялись при участии Управления по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Турции и Турецкого Красного Полумесяца. Доставка проводилась во взаимодействии с сирийскими властями и Координационным центром помощи Алеппо.
В состав гуманитарного груза вошли пять машин с 50 тоннами муки, один грузовик с одеялами, а также еще пять автомобилей с подгузниками и продовольственными товарами.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал культурно-молодежный центр в Каменке-Днепровской Запорожской области во время раздачи гуманитарной помощи.