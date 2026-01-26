Нападающий Клим Костин перешел из омского «Авангарда» в московский ЦСКА

26 января в телеграм-канале ХК «Авангард» сообщили о состоявшемся обмене с московским ЦСКА. В рамках сделки омский клуб расстался с опытным нападающим, обладателем Кубка Гагарина 2021 года Климентом Костиным.
В Сибирь отправился 21-летний нападающий Кирилл Долженков. Он дебютировал в КХЛ в 2022 году. За время выступлений в лиге набрал 30 очков в 131 матче. В 2022-м был выбран клубом «Коламбус Блю Джекетс» на драфте НХЛ.
Климент Костин, чей переход стал центральным элементом сделки, присоединился к Центральному спортивному клубу армии в возрасте 26 лет. Ранее хоккеиста выбрали на драфте НХЛ-2017 в первом раунде. Игрок имеет опыт выступлений за несколько клубов североамериканской лиги, включая «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз». В НХЛ провел 190 матчей.
Дополнительно «Авангард» получил спортивные права на форварда Егора Афанасьева, который выступает в АХЛ за клуб «Сан-Хосе Барракуда».
