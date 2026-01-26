Нападающий Клим Костин перешел из омского «Авангарда» в московский ЦСКА

В Сибирь отправился 21-летний нападающий Кирилл Долженков. Он дебютировал в КХЛ в 2022 году. За время выступлений в лиге набрал 30 очков в 131 матче. В 2022-м был выбран клубом «Коламбус Блю Джекетс» на драфте НХЛ.