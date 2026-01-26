Российские ученые создали тест-систему для выявления перипротезной инфекции

«При подозрении на бактериальную инфекцию врач травматолог-ортопед проводит пункцию сустава и берет у пациента синовиальную жидкость, затем помещает ее в стеклянную виалу. Если у пациента действительно есть бактериальная инфекция, в синовиальной жидкости содержится большое количество лейкоцитов и их ферментов. Эти ферменты начинают взаимодействовать с реактивами, и синовиальная жидкость изменяет свой цвет. Нашей первой задачей было использовать для тест-системы доступные и недорогие компоненты, второй — разработать именно экспресс-диагностику, чтобы уже через две-три минуты врач мог сделать вывод о наличии инфекции», — сказал заведующий лабораторией молекулярной патологии Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий СамГМУ Андрей Козлов.