Учительницу в Приморье обязали вернуть два миллиона рублей

Суд обязал участницу программы «Земский учитель» вернуть в бюджет Приморского края два миллиона рублей, полученные в виде единовременной выплаты при трудоустройстве в сельскую школу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В 2023 году женщина была принята на работу учителем русского языка и литературы в одну из школ Хасанского округа и получила выплату два миллиона рублей. По условиям программы она должна была отработать не менее пяти лет.
Однако в августе 2024 года женщина уволилась по собственному желанию, не выполнив обязательства по сроку работы. После этого региональное министерство образования обратилось в суд с требованием вернуть полученные средства.
Суд не нашел подтверждений тому, что увольнение было вынужденным или связано с нарушением условий со стороны работодателя. Требования о возврате выплаты были исполнены. При этом во взыскании процентов суд отказал. Решение суда вступило в законную силу.