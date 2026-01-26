FIS бьет тревогу: почему Италия может сорвать Олимпиаду-2026

Подготовка к Олимпиаде в Кортине-д’Ампеццо вызывает обеспокоенность из-за неподготовленных трасс.
Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо столкнулся с острой нехваткой финансовых ресурсов и природного снега, необходимых для подготовки спортивных трасс. Так, для обеспечения соревнований требуется сформировать около трех миллионов кубометров искусственного снежного покрова, однако соответствующие расходы не предусмотрены в текущем бюджете.
Также и частные инвесторы отказываются от участия в финансировании проекта. В Международной федерации лыжного спорта (FIS) заявили о серьезной озабоченности происходящим и указали, что под угрозой могут оказаться соревнования по фристайлу и сноуборду. Почему Олимпиада в стране может не состояться — в материале URA.RU.
Из-за отсутствия снега задерживается подготовка спортивных объектов.
Церемония открытия Олимпиады намечена на 6 февраля 2026 года, однако Италия по-прежнему демонстрирует крайне низкую степень готовности к мероприятию. Как пишут СМИ, на вопрос о состоянии объектов был дан краткий ответ: «Да». В данном контексте эта реплика фактически означала отрицательную оценку.
В течение 16 месяцев ни один из инфраструктурных объектов не был доведен до требуемой степени готовности. Спустя 12 месяцев ситуация несколько улучшилась, однако говорить о полноценных результатах по ‑прежнему не приходится: где-то была проведена частичная доработка, кое-где — незначительные строительные работы и косметические исправления.
Проблемы с трассой для тестовых соревнований в Кортина-д’Ампеццо.
Минимум в трех районах проведения Олимпиады возникли проблемы из-за нехватки снега.
Наиболее острой остается проблема санно-бобслейной трассы на горнолыжном курорте в Кортина-д’Ампеццо. Организовать на этом объекте тестовые соревнования в нынешних условиях невозможно.
Пока лыжники, биатлонисты и горнолыжники пользуются склонами в окрестностях Доломитовых Альп, а туристы продолжают прогулки по центру города, строительные бригады в экстренном порядке пытаются подготовить новый Центр санного спорта к марту. Именно там запланировано проведение олимпийских соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту.
Нехватка снега в Ливиньо.
Президент Международной лыжной федерации (FIS) Йохан Элиаш выразил серьезную обеспокоенность текущим ходом подготовки трасс, в том числе и в Ливиньо — одном из ключевых олимпийских кластеров. Городу предстоит принять 26 комплектов наград в дисциплинах программы по сноуборду и фристайлу: здесь планируется размещение сноу-парка, а также зон для проведения соревнований по дисциплинам биг-эйр, слоуп-стайл, хафпайп и могул.
Для обеспечения требуемых параметров трасс необходим значительный объем искусственного снега, в частности для формирования хафпайпов и трамплинов. Его производство осуществляется с использованием снежных пушек, работающих на воде из водохранилища Монте-Спонда.
По словам Элиаша, по состоянию на 20 декабря 2025 года подготовка в Ливиньо идет с существенными задержками. Отсутствие достаточного финансирования со стороны правительства Италии осложняет выполнение необходимых работ, а также закупку оборудования. Глава FIS отметил, что сложившаяся ситуация вынуждает организаторов вести с итальянской стороной интенсивный ежедневный диалог.
Строительство ледовой арены в Милане отстает от графика.
Снежный покров на лыжных трассах Италии формируют с помощью специальных пушек.
Возведение ледовой арены «Санта-Джулия» на окраине Милана идет с отставанием от утвержденного плана. Сооружение, рассчитанное на 16 тысяч зрителей, должно стать основной площадкой олимпийского турнира по хоккею с шайбой.
Проект реализуется за счет частных инвестиций и рассматривается как долгосрочный многофункциональный комплекс, предназначенный для проведения в будущем спортивных и культурных мероприятий международного масштаба. По состоянию на декабрь 2025 года степень готовности объекта оценивается менее чем в 80%.
Что на счет этих ситуаций заявили власти олимпийских городов.
Кортина-д’Ампеццо — крупнейший город в зоне проведения Олимпийских игр на севере Италии, расположенный к северу от Милана. Эти два населенных пункта выступают основными площадками соревнований.
Мэр Кортины Джанлука Лоренци в настоящее время старается сгладить опасения, связанные с возможным переносом соревнований по санному спорту в американский Лейк-Плэсид. Это один из ключевых мировых центров этого вида спорта, который был определен в качестве резервной арены на случай сбоев в подготовке объектов в Кортине.
«Для всего есть резервные варианты, но на сегодняшний день плана Б для бобслейных гонок больше не существует, поскольку стало ясно, что здесь будет построен Центр санного спорта», — сказал он. Информацию передает «МК-Спорт».
Власти Италии работают над устранением проблем при подготовке к Олимпиаде.
По его словам, специалисты-техники подтвердили, что центр будет сдан в эксплуатацию в установленные сроки. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал позицию мэра Кортины, вновь указав, что возведение санной трассы завершится вовремя.
В свою очередь, замсекретаря Президиума Совета министров Италии Алессандро Морелли сообщил для агентства ANSA, что в еще одном олимпийском городе Ливиньо задействованы дополнительные системы искусственного оснежения. Там работают 53 дополнительных снеговые пушки. Текущая ситуация, как он отметил, его полностью устраивает. Парламентарий уверен, что власти смогут добиться лучшего результата, чем изначально планировалось.
Мэр Ливиньо Ремо Галли, комментируя ситуацию, пояснил, что задержки были вызваны исключительно техническими причинами. По его словам, потребовалась замена клапана, после чего система оснежения вернулась к штатному режиму работы. Галли подчеркнул, что запасы снега будут более чем достаточными, а ожидаемое понижение температуры дополнительно расширит возможности по наращиванию его объемов.
В МОК опровергли информацию о нехватке снега.
Пресс-служба Международного олимпийского комитета опровергла сообщения о дефиците снежного покрова во время Олимпийских игр в Италии. В организации заявили, что подготовка к соревнованиям в Милане и Кортина-д’Ампеццо идет в плановом режиме.
«Эта информация абсолютно необоснованная, как вы, вероятно, уже убедились, наблюдая за рядом международных соревнований по зимним видам спорта, которые недавно прошли в регионе», — сообщает пресс-служба. Информацию передает телеканал «Матч ТВ».
В FIS рассказали, как будут выбирать места для будущих соревнований.
При следующих Олимпиадах оргкомитет может выбрать места с устоявшимся снежным покровом, заявил Элиаш.
Йохан Элиаш также затронул вопрос долгосрочного развития зимних видов спорта. По его мнению, при выборе мест проведения зимних Олимпийских игр и чемпионатов мира в перспективе следует ориентироваться на горные районы, где уже подтверждена высокая снежная надежность и трассы расположены на достаточной высоте.
Он подчеркнул, что высотность является одним из ключевых параметров, влияющих на устойчивость снежного покрова, однако не исчерпывает перечень значимых условий. Не менее существенным фактором он назвал регулярное использование трасс для международных стартов, что позволяет поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии и обеспечивать сохранение профессиональных кадров на местах.
В качестве возможного формата распределения мировых первенств в будущем Элиаш предложил ограниченный пул постоянных локаций: три-пять на территории континентальной Европы, одну-две в Скандинавии, одну-две в Северной Америке и две-три в Азии. По его оценке, подобная система позволит удерживать высокий организационный уровень, сокращать затраты и уменьшать углеродный след, связанный с транспортировкой оборудования и перемещением персонала.