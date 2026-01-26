Ричмонд
Новосибирцев будут лечить от гриппа без антибиотиков

Минздрав утвердил новый стандарт медицинской помощи при гриппе, убрав из него все антибиотики.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав РФ утвердил новый стандарт лечения взрослых от гриппа. Из него убрали более 20 препаратов, в том числе все антибиотики. Об этом сообщили в Новосибирской областной ассоциации врачей.

Использовать антибиотики можно только в определенных условиях — при отсутствии эффекта от лечения, а также при подозрении на развитие острого респираторного дистресс-синдрома.

Среди других изменений — сокращение среднего срока лечения гриппа до девяти дней. Ранее же для тяжелой степени предусматривалось 20 дней, для средней — 15 дней.

— В перечень медицинских услуг добавили приемы (консультации) акушера-гинеколога, гематолога, пульмонолога, терапевта или врача общей практики, убрали — офтальмолога, эндокринолога, оториноларинголога, — добавили в ассоциации.