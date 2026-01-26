Вошло в привычку: в Приморье снова водитель грузовика не пропустил скорую помощь

Отметим, что это уже не первый подобный эпизод в регионе. 19 января во Владивостоке грузовик также не пропустил карету скорой, везущую 18-летнюю девушку с тяжёлой травмой позвоночника. Тогда в отношении водителя был составлен административный протокол, а глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.