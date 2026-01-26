Вошло в привычку: в Приморье снова водитель грузовика не пропустил скорую помощь

Инцидент с водителем грузовика, который проигнорировал требование уступить дорогу скорой помощи, повторился в Приморье. Случай произошёл утром понедельника в Надеждинском районе. В реанимобиле в этот момент находился лежачий пациент, срочно нуждающийся в стационарном лечении.
Отметим, что это уже не первый подобный эпизод в регионе. 19 января во Владивостоке грузовик также не пропустил карету скорой, везущую 18-летнюю девушку с тяжёлой травмой позвоночника. Тогда в отношении водителя был составлен административный протокол, а глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Из-за инцидента девушка получила дополнительные травмы. Медики рассказали, что пациентке предстоит пройти несколько сложных операций.
Против водителя, не уступившего дорогу реанимобилю во Владивостоке, возбуждено дело.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.