Итальянский бодибилдер «Гигант» умер в 48 лет от инфаркта

В Италии при невыясненных обстоятельствах умер известный бодибилдер Андреа Лорини, известный под прозвищем Гигант. Как сообщает издание The Sun, смерть наступила в результате «внезапной болезни».
Мать спортсмена обнаружила его без сознания 20 января в доме в коммуне Кьяри. Хотя первоначально причиной назывался инфаркт, семья отказалась от вскрытия, что оставило вопросы без ответов.
Издание указывает, что в семье связывают смерть с возможными последствиями употребления стероидов, но официально причина не названа. Лорини было 48 лет, он был заметной фигурой в бодибилдинге и призером национальных чемпионатов.
Лорини был заметной фигурой в фитнес-сообществе Италии: он работал персональным тренером и владел тренажерным залом. В 2017 и 2019 годах он дважды занимал третье место в весовой категории до 90 килограмм на национальном чемпионате Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB).