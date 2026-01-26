Инструктор по альпинизму Киселев сказал, как правильно утеплить руки и ноги

В морозную погоду важно правильно утеплить не только тело, но также ноги и руки. На что надо обратить внимание при выборе обуви, aif.ru рассказал спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Если мы говорим о серьезных морозах, то стоит надевать первым слоем тонкие перчатки, а уже на них — рукавицы, так называемые “верхонки”. Обувь должна быть с широкой подошвой, хорошим утеплителем. Обязательно по размеру или даже на размер-два больше. Тесная обувь обычно более холодная, ноги в ней больше мерзнут. Если обувь свободная, то в ней комфортнее, при необходимости, можно использовать вторые термоизоляционные носки», — отметил он.
