Инструктор по альпинизму Киселев сказал, как правильно утеплить руки и ноги

«Если мы говорим о серьезных морозах, то стоит надевать первым слоем тонкие перчатки, а уже на них — рукавицы, так называемые “верхонки”. Обувь должна быть с широкой подошвой, хорошим утеплителем. Обязательно по размеру или даже на размер-два больше. Тесная обувь обычно более холодная, ноги в ней больше мерзнут. Если обувь свободная, то в ней комфортнее, при необходимости, можно использовать вторые термоизоляционные носки», — отметил он.