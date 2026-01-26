Обладатель Кубка Стэнли Локтионов стал игроком «Сибири»

Андрей Локтионов — один из самых титулованных российских игроков своего поколения. В его активе есть главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли, который он завоевал в 2012 году в составе «Лос-Анджелес Кингз». Кроме того, он является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России и финалистом Кубка Гагарина 2021 года с ЦСКА.