Обладатель Кубка Стэнли Локтионов стал игроком «Сибири»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» произвел обмен с петербургским СКА. Взамен нападающего Скотта Уилсона команда получила опытного форварда Андрея Локтионова. Контракт с 33-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона 2025/2026.
Андрей Локтионов — один из самых титулованных российских игроков своего поколения. В его активе есть главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли, который он завоевал в 2012 году в составе «Лос-Анджелес Кингз». Кроме того, он является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России и финалистом Кубка Гагарина 2021 года с ЦСКА.
Нападающий, воспитанник воскресенского хоккея, обладает опытом выступлений как в НХЛ, так и в КХЛ. Его статистика в сильнейшей российской лиге: за карьеру в 657 матчах он набрал 323 очка.
«Желаем Андрею успешной игры в нашей команде, а Скотта Уилсона благодарим за проделанную работу и его победные буллиты», — сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».