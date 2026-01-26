Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе Новосибирской области ушёл из жизни последний участник ВОВ

Данил Шуругин оставался последним ветераном Великой Отечественной войны, проживавшим в Сузунском районе.

Источник: Om1 Новосибирск

В Сузунском районе не стало последнего участника Великой Отечественной войны. О смерти Данила Егоровича Шуругина сообщили в районной администрации. Ему было 98 лет.

Данил Егорович родился в селе Верх-Талица Алтайского края. Школу он окончил уже в Сузуне, а в 1944 году был призван на военную службу. Служил на Дальневосточном фронте в составе 61-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской дивизии в звании гвардии старшины.

Во время боевых действий против Японии он участвовал в тяжёлых переходах через горный хребет Хинган и степные районы Монголии. За службу был награждён медалью «За победу над Японией» и орденом Отечественной войны II степени. После окончания войны продолжил службу в армии.

Вернувшись к мирной жизни, Данил Егорович работал в лесной отрасли. Сначала трудился на лесозаготовках, затем после обучения много лет был водителем в Сузунском леспромхозе. За добросовестный труд его отмечали грамотами, премиями и юбилейными наградами.

«Данил Егорович был последним участником Великой Отечественной войны в Сузунском муниципальном округе. Его жизненный путь — пример искренней любви к Родине, нравственный ориентир для подрастающего поколения Защитников Отечества», — отметили в Администрации Сузунского муниципального округа.