В районе Новосибирской области ушёл из жизни последний участник ВОВ

В Сузунском районе не стало последнего участника Великой Отечественной войны. О смерти Данила Егоровича Шуругина сообщили в районной администрации. Ему было 98 лет.
Данил Егорович родился в селе Верх-Талица Алтайского края. Школу он окончил уже в Сузуне, а в 1944 году был призван на военную службу. Служил на Дальневосточном фронте в составе 61-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской дивизии в звании гвардии старшины.
Во время боевых действий против Японии он участвовал в тяжёлых переходах через горный хребет Хинган и степные районы Монголии. За службу был награждён медалью «За победу над Японией» и орденом Отечественной войны II степени. После окончания войны продолжил службу в армии.
Вернувшись к мирной жизни, Данил Егорович работал в лесной отрасли. Сначала трудился на лесозаготовках, затем после обучения много лет был водителем в Сузунском леспромхозе. За добросовестный труд его отмечали грамотами, премиями и юбилейными наградами.
«Данил Егорович был последним участником Великой Отечественной войны в Сузунском муниципальном округе. Его жизненный путь — пример искренней любви к Родине, нравственный ориентир для подрастающего поколения Защитников Отечества», — отметили в Администрации Сузунского муниципального округа.