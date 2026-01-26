Заместителю Си Цзиньпина предъявили серьезные обвинения: от продажи должности главы МО до передачи секретных данных США

Позже официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что требования США об участии Китая в переговорах по контролю по ядерному вооружению невозможно осуществить сейчас. По ее словам, ядерный потенциал Китая несоизмерим с потенциалами США и России, и на данном этапе требовать от Китая присоединиться к переговорам по контролю над ядерными вооружениями несправедливо, неразумно и неосуществимо.