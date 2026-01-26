Заместителю Си Цзиньпина предъявили серьезные обвинения: от продажи должности главы МО до передачи секретных данных США

Замглавы КНР Си Цзиньпина в Центральном военном совете Китая (ЦВС) Чжан Юся обвинен в передаче Соединенным Штатам Америки данных о программе создания ядерного оружия в Поднебесной. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.
И это, отмечает издание, еще не все тяжкие обвинения. Ко всему прочему генерал подозревается в получении взяток и продаже должности министра обороны.
До этого Минобороны Китая сообщило о начале расследований в отношении Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. Что именно стало причиной возбуждения уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников, не сообщалось. Формулировка была обтекаемая — военных подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».
За несколько часов до объявления о начале расследования состоялся закрытый брифинг, в котором приняло участие высшее военное руководство армии КНР. Сейчас Чжан Юся, которого обвинили в злоупотреблениях полномочиями, находится под следствием. Его подозревают в получении больших сумм денег в обмен на продвижение по службе в органе, контролирующем исследования, разработки и закупки военной техники.
Вместе с тем, на брифинге было объявлено, что Чжан Юся передал Вашингтону важные технические данные о ядерном оружии Китая. Скандальность истории усугубляется тем, что он много лет был доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поразмышлял об опасности ядерных держав. По словам американского лидера, Китай вскоре догонит Соединенные Штаты и Россию по объемам ядерного оружия. Это произойдет уже через 4−5 лет. Такая тенденция пугает.
Позже официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что требования США об участии Китая в переговорах по контролю по ядерному вооружению невозможно осуществить сейчас. По ее словам, ядерный потенциал Китая несоизмерим с потенциалами США и России, и на данном этапе требовать от Китая присоединиться к переговорам по контролю над ядерными вооружениями несправедливо, неразумно и неосуществимо.