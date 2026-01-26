Предпенсионерам рассказали о льготах и выплатах

Статус предпенсионера открывает доступ к комплексу мер поддержки.
Статус предпенсионера в России дает право на налоговые льготы, повышенное пособие по безработице и дополнительные социальные гарантии. Об этом сообщил доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, формально такой статус гражданин получает за пять лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста.
«Одной из наиболее значимых выгод является комплекс налоговых льгот. Предпенсионер имеет право на полное освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта недвижимости каждого вида на выбор. Для владельцев земельных участков действует вычет, уменьшающий налоговую базу на стоимость шести соток», — сказал юрист в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Виноградова, при участке площадью до шести соток налог фактически может не начисляться. Работники предпенсионного возраста, продолжающие трудовую деятельность, раз в год могут взять два оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации. Отдельный блок гарантий касается занятости: работодатель при расторжении договора с предпенсионером обязан строго соблюдать основания, предусмотренные Трудовым кодексом.
Если гражданин предпенсионного возраста потерял работу по объективным причинам, он может рассчитывать на повышенное пособие по безработице и увеличенный срок его выплаты. Максимальный размер пособия в 2025 году составил 15 044 рубля, а с 1 февраля 2026 года будет проиндексирован до 16 067 рублей. При достаточном страховом стаже срок выплат может достигать двух лет в течение трехлетнего периода. Также служба занятости вправе направить предпенсионера на бесплатное обучение или переобучение, а при наличии нужного стажа и пенсионных коэффициентов — предложить досрочный выход на пенсию за два года до общего срока.
С 2026 года система предоставления льгот для россиян, достигших предпенсионного возраста, была упрощена. Для подтверждения статуса предпенсионера больше не потребуется лично обращаться в Социальный фонд: необходимые сведения будут передаваться автоматически. Как передает «Царьград», такой порядок позволит существенно сократить временные затраты и избавит граждан от лишних бюрократических процедур.
Ранее ЛДПР выступила с инициативой установить для работников предпенсионного возраста и трудоустроенных пенсионеров дополнительный оплачиваемый отпуск. Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что действующие нормы трудового законодательства не отражают в достаточной мере возрастные особенности работников старших возрастных групп, и это нередко приводит к переутомлению и профессиональному выгоранию.