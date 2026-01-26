Предпенсионерам рассказали о льготах и выплатах

Если гражданин предпенсионного возраста потерял работу по объективным причинам, он может рассчитывать на повышенное пособие по безработице и увеличенный срок его выплаты. Максимальный размер пособия в 2025 году составил 15 044 рубля, а с 1 февраля 2026 года будет проиндексирован до 16 067 рублей. При достаточном страховом стаже срок выплат может достигать двух лет в течение трехлетнего периода. Также служба занятости вправе направить предпенсионера на бесплатное обучение или переобучение, а при наличии нужного стажа и пенсионных коэффициентов — предложить досрочный выход на пенсию за два года до общего срока.