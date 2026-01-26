Ким Чен Ын руководил изготовлением скульптур о подвигах бойцов КНДР

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын 25 января прибыл в художественную мастерскую «Мансудэ», чтобы руководить работой по изготовлению скульптур, которые планируется установить в Мемориальном музее боевых подвигов, совершенных бойцами Корейской народной армии (КНА) в Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Его сопровождали руководящие кадры Центрального комитета Трудовой партии Кореи и министр обороны страны Но Гван Чхоль. Ким Чен Ын осмотрел скульптурный комплекс и остался доволен ходом работ.
Высший руководитель обратил внимание, что во всех частях КНДР установлены памятники героям, сражавшимся за республику в 1950-е годы. При этом, как подчеркнул глава государства, КНА вновь доказала свою мощь и силу в рамках содействия российским военным в освобождении Курской области.
В мастерской Ким Чен Ын задал направление и способы завершения творческой работы скульпторов. Он призвал работников «обеспечить благородность художественного изображения и утончённую безупречность всех аксессуаров».
Напомним, в сентябре ЦТАК проинформировало, что десятки тысяч жителей КНДР пожертвовали свои средства на создание мемориального комплекса и улицы, посвященной бойцам КНА, участвовавшим в освобождении Курской области.