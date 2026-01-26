Ким Чен Ын руководил изготовлением скульптур о подвигах бойцов КНДР

Высший руководитель обратил внимание, что во всех частях КНДР установлены памятники героям, сражавшимся за республику в 1950-е годы. При этом, как подчеркнул глава государства, КНА вновь доказала свою мощь и силу в рамках содействия российским военным в освобождении Курской области.