Омское отделение СФР выплатило правопреемникам 75,7 млн рублей

В 2025 году омское отделение Социального фонда России выплатило правопреемникам более 75,7 млн рублей. Деньги получили 1944 человека, обратившиеся за пенсионными накоплениями умерших родственников.
Согласно законодательству, если гражданин не успел получить свои сбережения, право на них переходит к родственникам. В первую очередь — к детям, жене или мужу, родителям. Во вторую — к братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам и внукам.
Для получения средств правопреемники подают заявления в клиентской службе СФР или через портал «Госуслуги» в течение полугода со дня смерти родственника. Для участников СВО и их семей действует льготный порядок обращения без необходимости восстановления пропущенного срока через суд.
Ранее мы рассказали, что ОмГУ отметил 20-летие Ректорского бала во Врубелевском корпусе музея.