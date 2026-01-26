Ричмонд
Туристка получила травму головы в горах Алматы

В Бостандыкском районе Алматы пятерым туристам, которые отправились в горы, потребовалась помощь спасателей — одна из девушек получила травму, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

По данным ведомства, группа из пяти человек вчера утром поднялась в горы в районе Кокжайлау. А спуститься самостоятельно они уже не смогли. Помощь оказали спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.

«В ходе самостоятельного спуска одна из туристок упала и получила травму головы. Спасатели оперативно спустили группу с горного участка и сопроводили пострадавших к автомобилю Центра медицины катастроф», — пояснили в министерстве.

Медики ЦМК оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и доставляют ее в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.