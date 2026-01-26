Омичи могут получить пенсионные накопления умерших родственников

Как рассказали в отделении СФР по Омской области, в 2025 году такие выплаты получили 1 944 правопреемника, чьи близкие ушли из жизни до назначения выплат из пенсионных накоплений.
«Определить, кто унаследует пенсионные накопления, гражданин может заранее. Для этого необходимо подать заявление о распределении средств пенсионных накоплений в Отделение СФР по Омской области в пользу конкретного человека или нескольких людей, определив долю каждого», — пояснили в СФР по Омской области.
Если заявления не было, право получить накопления переходит по закону. Первоочередными наследниками являются дети, супруги, родители и усыновители умершего. Вторыми в очереди будут браться, сестры, дедушки, бабушки и внуки.
Уточняется, что для получения накоплений нужно подать заявление. Сделать это необходимо в срок до истечения полугода со дня смерти родственника, обратившись в клиентскую службу СФР. Если срок пропущен, восстанавливать его придется через суд.
Как добавили в Соцфонде, размер выплаты зависит от суммы средств, учтенных на индивидуальном лицевом счете гражданина для формирования накопительной пенсии.