Омичи могут получить пенсионные накопления умерших родственников

«Определить, кто унаследует пенсионные накопления, гражданин может заранее. Для этого необходимо подать заявление о распределении средств пенсионных накоплений в Отделение СФР по Омской области в пользу конкретного человека или нескольких людей, определив долю каждого», — пояснили в СФР по Омской области.