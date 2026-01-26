Новые штрафы за нарушение ПДД грозят жителям Новосибирска с 1 февраля

С первого февраля 2026 года в Новосибирске заработают в полную силу новые правила дорожного контроля, которые сделают ряд нарушений значительно дороже для водителей.
Основной удар придётся на карманы тех, кто привык создавать помехи на дорогах. Система автоматической фиксации будет строго следить за остановкой и парковкой, а штраф за создание помех другим участникам движения, включая пешеходов и общественный транспорт, может превысить 3000 рублей.
Серьёзно ужесточается наказание за управление автомобилем с просроченными водительскими правами — штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей с возможным отстранением водителя от управления до устранения нарушения.
Также автоматические камеры начнут массово выявлять отсутствие действующего полиса ОСАГО, что грозит штрафом в 800 рублей. Перевозка детей без детского удерживающего устройства, особенно в такси и каршеринге, будет караться штрафом в 5000 рублей.
Помимо этого, усилится контроль за техническим состоянием машин, включая уровень тонировки стекол, за несоответствие нормам которой предусмотрен штраф в 500 рублей.