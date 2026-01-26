Новые штрафы за нарушение ПДД грозят жителям Новосибирска с 1 февраля

Основной удар придётся на карманы тех, кто привык создавать помехи на дорогах. Система автоматической фиксации будет строго следить за остановкой и парковкой, а штраф за создание помех другим участникам движения, включая пешеходов и общественный транспорт, может превысить 3000 рублей.