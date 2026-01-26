Карающий лазер: супероружие РФ вызвало панику у НАТО и ВСУ

Российские военные в зоне СВО успешно сочетают проверенные временем системы и новейшие технологические разработки. О нескольких наиболее эффективных видах вооружения aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Невидимые и разрушительные сверхзвуковые ракеты Х-22 заставили содрогнуться Киев.
В военных Telegram-каналах сообщили, что на минувшей неделе ВС РФ впервые с 2022 года использовали сверхзвуковые ракеты Х-22 для нанесения ударов по объектам ВСУ в Киеве.
«Эти крылатые ракеты запускаются на большой высоте, от 20 до 40 километров. Большинство зенитно-ракетных комплексов работают на высотах до 20 километров, то есть, эта ракета неуязвима для ПВО. Раньше Украина признавала, что за все время применения Х-22 им не удалось сбить ни одной. ЗРК Patriot оказалась бессильна перед ними», — рассказал об этом вооружении Кнутов:
Военный эксперт отметил, что ракеты Х-22 движутся с огромной скоростью — от 4,5 до 5 и более махов. Их разрушительный эффект обусловлен не только боевой частью массой около 600 кг, но и высокой скоростью, а значит, значительной кинетической энергией. Это позволяет использовать их для высокоточных ударов по важнейшим целям, демонстрируя эффективность устаревших, но всё ещё мощных систем.
Недоставшиеся американцам снаряды «Краснополь» достигают высокой точности попадания.
Высокую эффективность и точность попадания демонстрирует управляемый снаряд «Краснополь». На минувшей неделе таким снарядом уничтожили пункт управления беспилотниками в Харьковской области.
«Снаряд “Краснополь” является фактически управляемым. Сначала с использованием разведывательного беспилотника находят цель. Затем поднимается другой дрон, который подсвечивает цель лазерным лучом. В фантастических фильмах такие лучи видны всем, на самом деле используется диапазон, который невозможно заметить, но он дает возможность навести на цель снаряд», — объяснил Кнутов.
Особенность «Краснополя» — возможность корректировки траектории даже во время полёта, что позволяет достигать высокой точности и эффективности.
«В полёте происходит изменение траектории снаряда с таким расчётом, чтобы поразить цель с высочайшей точностью. В случае, если нужно уничтожить хорошо укрепленную цель, например, блиндаж, то используют два таких снаряда. Сейчас сфера их использования расширяется», — отметил эксперт.
Это оружие особо ценится за точность и возможность уничтожения хорошо защищённых объектов. Эффективность и относительно невысокая стоимость «Краснополя» привлекла внимание американских специалистов, которые предложили продать им несколько экземпляров, но Россия отказалась от сделки.
«Первая модификация снарядов “Краснополь” появилась лет 15−20 назад. Это вооружение заинтересовало американцев и они хотели приобрести два снаряда, но им отказали. У них на тот момент было аналогичное вооружение, но наш вариант дешевле, проще и при этом имеет высокую точность», — отметил Кнутов.
Советская артиллерия плюс современные технологии.
Советские военные разработки в сочетании с современными технологиями демонстрируют высокую эффективность в условиях современных боевых действий. В зоне СВО успешно используются так называемые «сталинские» пушки М-46, которые были разработаны в 1950-х годах.
«Так называемая “сталинская” пушка М-46 отличается большой дальностью выстрелов — до 37 км благодаря 130-миллиметровому орудию. В сочетании с современными активно-реактивными снарядами М-46 эта пушка демонстрирует высокую точность попадания в цель», — рассказал Кнутов.
Военный эксперт отмечает, что использование беспилотников обеспечивает прикрытие артиллерии и расширяет возможности её применения как более дешёвого, но очень эффективного оружия:
«Наши операторы дронов эффективно прикрывают фактически и защищают нашу артиллерию, что позволяет шире применять артиллерийские системы как более дешёвые, но при этом самые разрушительные».
Пушки М-46 остаются мощным оружием, сочетающим проверенную временем конструкцию и современные реактивные снаряды, что делает их ещё более точными и дальнобойными.
Российские вооружённые силы демонстрируют интеграцию старых и новых технологий для достижения боевых целей. Высокоточные сверхзвуковые ракеты, управляемые снаряды типа «Краснополь» и мощные артиллерийские системы как М-46 позволяют формировать многоуровневую оборону и наступление в зоне СВО.