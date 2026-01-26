Карающий лазер: супероружие РФ вызвало панику у НАТО и ВСУ

«Эти крылатые ракеты запускаются на большой высоте, от 20 до 40 километров. Большинство зенитно-ракетных комплексов работают на высотах до 20 километров, то есть, эта ракета неуязвима для ПВО. Раньше Украина признавала, что за все время применения Х-22 им не удалось сбить ни одной. ЗРК Patriot оказалась бессильна перед ними», — рассказал об этом вооружении Кнутов: