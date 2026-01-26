Ричмонд
Волгоградцам показали, как выглядела улица Гоголя до революции

Одна из известных улиц Волгограда сохранила свое дореволюционное название.

Источник: Царицын.рф

О любопытном факте и истории улицы, соединяющей площадь Павших борцов с Привокзальной площадью, напомнили в администрации города.

В конце XVIII века она называлась Елизаветинской. Сначала она представляла собой длинный проезд, переходящий в дорогу на Москву, но после строительства железнодорожного вокзала стала, наоборот, одной из коротких улиц развивающегося города.

В начале ХХ века здесь возводились в основном гостиницы, в том числе отель «Люкс», имеющей единственный в городе лифт.

В 1909 году, когда в России отмечали столетие со дня рождения Н. В. Гоголя, было принято решение о переименовании ул. Елизаветинской в ул. Гоголя. И с тех пор это название не менялось.