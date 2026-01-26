Прочли протоколы и сбежали: правоохранители ищут двух фигурантов дела о хищении у бойцов СВО

Правоохранители разыскивают двоих фигурантов резонансного дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево».
«Скрылись, после того как в ноябре 2024 года задержали первых фигурантов-таксистов», — пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Сообщается, что фигуранты сбежали после того, как ознакомились с протоколами допросов свидетелей.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о разгроме крупной преступной группировки, обворовывавшей участников СВО в аэропорту Шереметьево. По данным следствия, к настоящему моменту по этому делу уже арестованы 38 человек. Злоумышленники использовали разные схемы вымогательства, а если жертвы отказывались платить, занимались прямым грабежом.
Тем временем в Калининграде задержаны мошенники, которые ввели в заблуждение двух бойцов СВО под предлогом оказания помощи и похитили их деньги.
Также сообщалось, что четыре человека задержаны за хищение более 6 млн рублей у участников СВО. Все задержанные ранее судимы.