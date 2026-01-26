Прочли протоколы и сбежали: правоохранители ищут двух фигурантов дела о хищении у бойцов СВО

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о разгроме крупной преступной группировки, обворовывавшей участников СВО в аэропорту Шереметьево. По данным следствия, к настоящему моменту по этому делу уже арестованы 38 человек. Злоумышленники использовали разные схемы вымогательства, а если жертвы отказывались платить, занимались прямым грабежом.