Онищенко дал совет россиянам на фоне сообщений о вспышке вируса Нипах

Россиянам не следует опасаться вируса Нипах, однако важно ответственно относиться к своим путешествиям. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости.
«Россиянам надо быть ответственными, опасаться ничего не надо… Главное — это наши люди. Конечно, не выезжать в эти страны нельзя и нет необходимости запрещать. В те места, где это было отмечено, лучше воздержаться», — объяснил эксперт.
По словам Онищенко, простые меры гигиены, такие как мытье рук и овощей, помогут обезопасить себя.
Онищенко отметил, что вакцина пока отсутствует. Эксперт уточнил, что е разработка не является текущей задачей.
Напомним, что вирус Нипах — это патоген, отнесенный Всемирной организацией здравоохранения к категории высокого риска. Заболевание характеризуется высокой летальностью (от 40 до 70%), провоцирует отек мозга, и на сегодняшний день против него нет ни одобренной вакцины, ни специфического лечения.
Ранее KP.RU писал, что ключевую роль в выздоровлении играет иммунитет. При его слабости заболевание чревато тяжелыми последствиями, включая двустороннее воспаление легких или менингит. Однако крепкая иммунная система способна одолеть инфекцию.
Согласно информации издания Independent, Индия столкнулась со вспышкой вируса Нипах. В стране выявлено пять случаев заражения. Для локализации очага около 100 человек были отправлены на карантин.
Также сообщалось, что один из пациентов незадолго до заболевания находился в районе, граничащем с Бангладеш.
Кроме этого, накануне стало известно, что у двух медсестер из частной больницы близ Калькутты после праздников появились жар и дыхательные нарушения, одна из них впала в кому. Рассматривается версия, что инфекция могла передаться от пациента, скончавшегося до постановки диагноза.
При этом вспышку вируса Нипах уже фиксировали 2018 и 2023 годах в Индии.
Эпидемиолог Вадим Покровский накануне заявил, что вирус Нипах не станет массовым в России. Однако эксперт не исключил отдельные случаи заражения вирусом через путешествующих туристов.