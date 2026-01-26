23% компаний в Уфе пользуются услугами самозанятых

Стало известно, в каких отраслях бизнес Уфы чаще всего привлекает самозанятых специалистов. По данным за январь 2026 года, услугами таких внештатных работников пользуется почти каждая четвертая компания в городе.
Чаще всего самозанятых нанимают малые и средние предприятия с численностью до 1000 человек. Как отмечают эксперты, бизнес обращается к ним для решения конкретных, часто узкоспециализированных задач, не требующих постоянного штатного сотрудника.
Лидером по спросу на услуги самозанятых в Уфе стало строительство и проектирование. На втором месте — сфера логистики и перевозок. Замыкает тройку популярных направлений сектор информационных технологий.
Кроме того, компании регулярно привлекают самозанятых маркетологов, бухгалтеров, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и юристов. По данным на декабрь 2025 года, статус самозанятого в Уфе оформили около 14,6 тысяч человек, сообщает SuperJob.
