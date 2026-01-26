Выставка-раздача кошек и собак пройдет во Владивостоке в начале февраля

Жителей и гостей Владивостока приглашают на выставку-раздачу бездомных животных, которая пройдет в дальневосточной столице 7 февраля. В этот день у местных жителей появится возможность познакомиться с питомцами и, возможно, забрать одного из них домой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Мероприятие состоится в кинотеатре «Иллюзион» на проспекте 100-летия Владивостока, 103. Выставка будет работать с 11:00 до 18:00. На площадке представят около 50 животных — это котята и щенки, а также взрослые кошки и собаки, готовые к жизни в семье.
Организаторы отмечают, что все питомцы мечтают обрести заботливых хозяев. Тем, кто решит забрать животное, нужно взять с собой паспорт и переноску. Это обязательные условия передачи питомца.
Кроме того, посетители смогут поддержать волонтеров и фонд любой посильной помощью. Выставку проводят добровольцы движения «Спасем жизнь» при поддержке администрации Владивостока в рамках проекта «Животные города_В».