Выставка-раздача кошек и собак пройдет во Владивостоке в начале февраля

Жителей и гостей Владивостока приглашают на выставку-раздачу бездомных животных, которая пройдет в дальневосточной столице 7 февраля. В этот день у местных жителей появится возможность познакомиться с питомцами и, возможно, забрать одного из них домой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».