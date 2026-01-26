Электрички станут вместительнее на популярном направлении в Приморье

Пассажиров популярного пригородного направления Владивосток — Партизанск — Находка ждут изменения. Чтобы справиться с растущим пассажиропотоком и сделать поездки комфортнее, перевозчик и краевые власти решили увеличить количество вагонов в электропоездах, сообщается в телеграм-канале «АО “Экспресс Приморья”)18+).
«С 31 января текущего года усиленные составы — по шесть вагонов будут работать на Находкинском направлении круглогодично», — говорится в сообщении.
Обновленные рейсы:
№ 6401/6402 «Владивосток — Партизанск» (отправление в 18.40); № 6404 «Партизанск — Тихоокеанская» (отправление в 22.13); № 6403 «Тихоокеанская — Партизанск» (отправление в 05.28); № 6405/6406 «Партизанск — Владивосток» (отправление в 06.38).
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что общий пассажиропоток на железной дороге в регионах Дальнего Востока в 2025 году увеличился по сравнению с 2024 годом на 6,2% и составил 12,3 млн человек. При этом значительно вырос объем перевозок в пригородном сообщении, а поездки в поездах дальнего следования перестают пользоваться спросом.
Напомним, что недавно администрация Владивостока признала острый дефицит общественного транспорта. Нехватка автобусов составляет 30% от необходимого парка. Об этом ИА PrimaMedia сообщил заместитель главы администрации Константин Стоценко.