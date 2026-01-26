Электрички станут вместительнее на популярном направлении в Приморье

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что общий пассажиропоток на железной дороге в регионах Дальнего Востока в 2025 году увеличился по сравнению с 2024 годом на 6,2% и составил 12,3 млн человек. При этом значительно вырос объем перевозок в пригородном сообщении, а поездки в поездах дальнего следования перестают пользоваться спросом.