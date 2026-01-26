Снег и до 12 градусов мороза ожидаются в Москве 26 января

Температура воздуха в Москве в понедельник, 26 января, составит от 10 до 12 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.
В столице ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 10 до минус 15 градусов. В вечернее время по области возможны небольшие осадки в виде снега.
В регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 756 миллиметров ртутного столба.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что половина месячной нормы осадков выпадет в Москве к среде, 28 января. За двое суток в городе ожидается до 31 миллиметра осадков. По его данным, высота сугробов достигнет полуметра.
Синоптик добавил, что 26 января столбики термометров в столице будут находиться на отметке 10−13 градусов ниже нуля, а по области ожидается минус 10−15 градусов. Что считается ниже климатической нормы на 6−9 градусов.