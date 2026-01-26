Россиянин 17 лет носил камень в слюнной железе

Как сообщили в медучреждении, пациент поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с диагнозом «слюнно-каменная болезнь». В протоках или самой железе при таком заболевании образуются камни, которые перекрывают отток слюны. Это приводит к отеку, боли и выраженному дискомфорту, особенно во время еды. Врачи также отмечают, что при осложненном течении возможны гнойные процессы.