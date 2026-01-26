Россиянин 17 лет носил камень в слюнной железе

Хирурги Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке удалили местному жителю крупный конкремент (камень) из слюнной железы. Орган удалось сохранить, хотя в подобных случаях его нередко приходится удалять вместе с камнем.
Как сообщили в медучреждении, пациент поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с диагнозом «слюнно-каменная болезнь». В протоках или самой железе при таком заболевании образуются камни, которые перекрывают отток слюны. Это приводит к отеку, боли и выраженному дискомфорту, особенно во время еды. Врачи также отмечают, что при осложненном течении возможны гнойные процессы.
Пациенту 38 лет. По данным специалистов, история болезни у него тянулась около 17 лет. К врачам он обратился только тогда, когда образование стало напрямую влиять на качество жизни.
Обследование показало, что в слюнной железе сформировался камень диаметром более 2 сантиметров. Обычно при таких размерах конкремента операция заканчивается удалением железы, поскольку орган успевает серьезно пострадать. Однако в этом случае изменения были незначительными, и хирурги смогли обойтись без радикального вмешательства, сохранив железу.
