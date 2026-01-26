Ричмонд
За неосторожное сообщение в домовом чате можно заплатить 200 тысяч рублей: россиян предупредили о штрафах

Депутат Якубовский: Штраф до 200 тысяч грозит за личные данные в домовых чатах.

Источник: Комсомольская правда

Лишение свободы до двух лет или штраф в 200 тысяч рублей грозит за распространение в чатах домов личной информации граждан без их согласия. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Парламентарий напомнил, что сообщения в общедомовых чатах часто признают публичными, поскольку в подобных группах часто состоит большое число граждан. И незаконное распространение персональных данных без согласия подпадает под статью 13.11 КоАП РФ. Минимальный штраф по этой статье составляет 15 тысяч рублей, а максимальный — до 200 тысяч. Или лишние свободы до двух лет.

Как отметил Александр Якубовский, речь идет о публикации адресов, телефонов или иной личной информации.

Ранее глава российского Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что до конца 2025 года каждый многоквартирный дом в России обязан создать чат в мессенджере Max. Он отметил, что выполнение этой инициативы было поручено лично президентом России Владимиром Путиным.

После этого россияне стали получать уведомления от Госуслуг о создании домовых чатов в отечественном приложении MAX. В сообщении содержалось приглашение присоединиться к чату, при этом подчеркивается, что он официальный.