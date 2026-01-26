За неосторожное сообщение в домовом чате можно заплатить 200 тысяч рублей: россиян предупредили о штрафах

Парламентарий напомнил, что сообщения в общедомовых чатах часто признают публичными, поскольку в подобных группах часто состоит большое число граждан. И незаконное распространение персональных данных без согласия подпадает под статью 13.11 КоАП РФ. Минимальный штраф по этой статье составляет 15 тысяч рублей, а максимальный — до 200 тысяч. Или лишние свободы до двух лет.