Губернатор Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в Каменске-Шахтинском

В Каменске-Шахтинском Ростовской области вечером 25 января и ночью 26 января силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Накануне вечером (25 января — прим. ред.) и минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака и уничтожены БПЛА в городе Каменске-Шахтинском», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что информация о ранении людей или разрушениях не поступала. По его словам, данные будут уточняться. Слюсарь также обратил внимание, что беспилотная опасность в области по-прежнему действует.

Напомним, ранее Министерство обороны России проинформировало, что с 20:00 до 23:00 мск 25 января средства противовоздушной обороны за три часа обезвредили в небе над регионами РФ 13 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Ростовской области было нейтрализовано восемь дронов, над Крымом и Брянской — по два. Ещё один беспилотник был сбит в небе над Курской областью.

В ночь на 26 января оперативный штаб Краснодарского края распространил сведения, согласно которым в городе Славянске-на-Кубани три жилых дома получили повреждения в результате падения фрагментов БПЛА. В зданиях выбило окна. Кроме того, в одном из домов повредило кровлю. О пострадавших не сообщалось.

