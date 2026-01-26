Выяснилось, какую страну назвали самой распутной в мире

Австралия, Бразилия и Греция заняли первые строчки в подборке стран с самым высоким уровнем сексуальной распущенности. Рейтинг опубликовал ресурс World Population Review, внимание на него обратило издание Greek Reporter.
Авторы списка использовали так называемый международный индекс сексуальной распущенности. При расчетах учитывали сразу шесть показателей: среднее число сексуальных партнеров, возраст первого полового контакта, законность проституции, общественное отношение к добрачному сексу и распространенность заболеваний, передающихся половым путем. Всего в анализ попали 45 стран.
Первое место по сумме критериев получила Австралия. Там среднее количество партнеров составило 13,3, а средний возраст первого полового контакта — 17,9 года. Следом в рейтинге расположилась Бразилия, где показатель числа партнеров оценили в 9. Третьей стала Греция со средним значением 10,6.
В первую десятку также вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.
Читайте также: Стало известно гражданство членов экипажа захваченного Францией танкера Grinch.