Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина окрашивания реки Данилихи в Перми в зелёный цвет

Жители переживают за птиц, живущих на водоёме.

Источник: Аргументы и факты

Причину изменения цвета в реке Данилихе в Перми на ярко-зелёной объяснили порталу 59.RU в компании «Т Плюс».

Пермяки обратили внимание, что в выходные река на экотропе обрела ярко-зелёный оттенок. Жители заподозрили, что в воде могли оказаться химикаты, которые могут причинить вред птицам.

Но в ресурсоснабжающей компании рассказали, что в теплосети добавили специальный краситель, который помогает выявить утечки и незаконное подключение. В Данилиху же он мог попасть из-за нелегальных врезок на сетях.

Также в компании уточнили, что маркер абсолютно безопасен для людей и животных и не наносит вреда природе.

Такие испытания проводятся регулярно в разных районах города. Вода в реках же придёт в норму в течение нескольких дней.