Стала известна причина окрашивания реки Данилихи в Перми в зелёный цвет

Причину изменения цвета в реке Данилихе в Перми на ярко-зелёной объяснили порталу 59.RU в компании «Т Плюс».
Пермяки обратили внимание, что в выходные река на экотропе обрела ярко-зелёный оттенок. Жители заподозрили, что в воде могли оказаться химикаты, которые могут причинить вред птицам.
Но в ресурсоснабжающей компании рассказали, что в теплосети добавили специальный краситель, который помогает выявить утечки и незаконное подключение. В Данилиху же он мог попасть из-за нелегальных врезок на сетях.
Также в компании уточнили, что маркер абсолютно безопасен для людей и животных и не наносит вреда природе.
Такие испытания проводятся регулярно в разных районах города. Вода в реках же придёт в норму в течение нескольких дней.