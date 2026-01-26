Под российским флагом в сердце США: кто такая Динара Саляхова — «Миссис Европа», мама, бодибилдер и певица

Динара Саляхова представит Россию на международном конкурсе красоты.
Спортсменка из Казани, обладательница титула «Миссис Европа 2024» Динара Саляхова представляет Россию на международном конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис мира 2026». Он проходит в Лас‑Вегасе (США). Об этом URA.RU сообщили российские организаторы мероприятия. Официальная программа одного из ключевых международных конкурсов для замужних участниц уже началась. Всего же в нем примут участие женщины из 45 стран.
По словам Саляховой, она ежедневно принимает участие в репетициях финального шоу. Участница отметила, что российскую делегацию в США встретили очень гостеприимно и никакого напряжения со стороны организаторов и других конкурсанток не ощущается. Что известно о Динаре Саляховой — в материале URA.RU.
Саляхова увлекалась спортом с детства.
Она родилась 2 июня 1990 года в Казани. В юности Динара профессионально занималась спортивными бальными танцами. Многолетние систематические занятия выработали у нее строгую дисциплину.
Спортивная карьера, конкурсы красоты и другие хобби Саляховой.
Саляхова приняла участие в конкурсе «Миссис Европа — 2024» (архивное фото).
Путь к титулу «Миссис Европа — 2024» для женщины начался с победы на конкурсе «Миссис Россия мира — 2024», который состоялся в июне этого года в Москве. Тогда она сумела опередить 120 участниц из различных регионов страны.
Эта победа открыла ей возможность выйти на международную арену. Так, на европейском конкурсе она получила дополнительные награды за лучший национальный костюм — над ним трудились мастерицы Татарстана, Турции и ОАЭ — и выбор спонсора.
Вместе с тем конкурс красоты — лишь одна из значимых страниц в биографии Динары. Она воспитывает двоих сыновей пяти и 12 лет, профессионально занимается бальными танцами и бодибилдингом.
Интерес к спорту у Саляховой сформировался после рождения ее первого ребенка. Первоначально бодибилдинг был для нее лишь способом восстановить физическую форму после родов, однако со временем превратился в серьезное увлечение и привел к целой серии успешных выступлений на авторитетных турнирах.
В ее коллекции трофеев появилось звание абсолютной чемпионки Республики Коми, бронзовая медаль первенства Приволжского федерального округа. Также она заняла четвертое место на Кубке Москвы по бодибилдингу. Позже Динара Саляхова стала чемпионкой Татарстана по спортивным бальным танцам, а также в категории «фитнес-бикини».
Саляхова создала свой бренд одежды и пишет песни.
Одержав ряд побед на конкурсах красоты в 2024 году, она приняла решение запустить собственный международный проект под названием «Mrs BRICS». Первый финальный этап данного конкурса запланирован 8 марта в Казани. Динара Саляхова также запустила собственный бренд одежды для фитнеса RAIS, который продолжает активно развивать.
«Мы достойный конкурент зарубежным брендам и представили наш бренд на Неделе моды в Париже. Показ был под национальную народную музыку, участие принимали модели, французы и корейцы, многие пританцовывали под татарскую музыку», — рассказала предпринимательница для СМИ.
Помимо участия в конкурсах красоты Саляхова занимается музыкой (архивное фото).
Кроме того, Динара занимается музыкой. Недавно она представила новый сингл «Синоним любви», который сама артистка рассматривает как свой первый по ‑настоящему серьезный проект. При этом ранее Динара уже участвовала в создании музыкальных альбомов.
В настоящее время исполнительница строит музыкальную карьеру, выпуская композиции под сценическим именем DINARA. Динара выступала на фестивале «Новая песня года 2025» и представила совместную работу с певицей MONA.
В ближайшее время ожидается релиз новой композиции женщины под названием «Двое». По словам Саляховой, эта песня занимает особое место в ее творчестве, поскольку в ней она постаралась передать светлые и глубокие чувства.
Личная жизнь: первый неудачный брак и двое сыновей.
Замуж Динара вышла довольно рано и в 21 год стала матерью своего первенца Тамерлана. Брак с первым супругом впоследствии распался. Во второй раз она вступила в брак позже, и в 2019 году у нее родился младший сын Ролан. По словам Саляховой старший ребенок учится в школе и занимается картингом, а младший недавно был зачислен в хоккейную команду «Ак Барс».
Что Саляхова говорит об участии в «Миссис мира».
Саляхова намерена победить на конкурсе.
По словам участницы, конкурс «Миссис мира» значительно превосходит по масштабу многие другие мероприятия, что придает ей дополнительную мотивацию к достижению победы. Трудностей с оформлением визы для въезда в США ни у Динары, ни у членов ее команды не возникло.
В настоящее время россияне разместились в отеле, где проживают все участницы. С рядом конкурсанток Саляхова уже познакомилась, обстановка, по ее словам, в отеле очень доброжелательная. В рамках конкурса 23 января прошли фотосессии и регистрационные процедуры.
«С флагом и титулом, данными мне Россией, я отправляюсь представлять ее на международной сцене. Это не просто красивая картинка, это честь и ответственность достойно нести имя страны там, где на тебя смотрит весь мир», — отметила Динара.
Что за конкурс «Миссис мира».
Международный конкурс красоты для замужних женщин «Миссис мира» проводится с 1984 года. За период его существования представительницы России одерживали победу дважды — в 2006 и 2009 годах.
По информации организаторов, одним из наиболее трудных этапов соревнования является интервью. На нем финалисткам необходимо не только представить себя, но и ответить на ряд провокационных вопросов членов жюри. В программу финального шоу также включены выходы участниц в купальниках, национальных костюмах и вечерних нарядах.