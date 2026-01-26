Под российским флагом в сердце США: кто такая Динара Саляхова — «Миссис Европа», мама, бодибилдер и певица

Замуж Динара вышла довольно рано и в 21 год стала матерью своего первенца Тамерлана. Брак с первым супругом впоследствии распался. Во второй раз она вступила в брак позже, и в 2019 году у нее родился младший сын Ролан. По словам Саляховой старший ребенок учится в школе и занимается картингом, а младший недавно был зачислен в хоккейную команду «Ак Барс».