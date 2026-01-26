Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горная выработка обрушилась в Оренбургской области, погиб проходчик

ЧП произошло в Гайском округе Оренбургской области.

Источник: Комсомольская правда

Горная выработка обрушилась в Оренбургской области. Это произошло на одном из предприятий Гайского округа, информирует пресс-служба ГУ МЧС региона в ночь на понедельник 26 января.

Сообщается, что инцидент произошёл в 06.25 по местному времени, что соответствует 04.25 по московскому времени.

«26.01.2026 на одном из промышленных предприятии в Гайском м. о. произошло обрушение горной выработки, площадь устанавливается», — сказано в релизе.

При этом ТАСС информирует о гибели одного человека при инциденте. Сообщается, что погиб проходчик.

Ранее сообщалось, что в Индонезии из-за схода оползня после проливных дождей погибли десять человек, на острове Ява 89 человек пропали без вести.

Также сообщалось, что торговый центр обрушился в Новосибирске 21 января, пострадали люди.

Тем временем Следком не нашел следов диверсии на ЛЭП после блэкаута в Мурманске. Основной версией обрушения опор ЛЭП под Мурманском остается наледь на электросетях.