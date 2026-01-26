Ричмонд
Количество погибших при крушении парома у Филиппин продолжает расти: озвучены свежие данные

Число жертв крушения парома на Филиппинах достигло 15 человек.

Источник: Комсомольская правда

Количество погибших при крушении парома Trisha Kerstin 3 у южных берегов Филиппин увеличилось до 15 человек. Об этом свидетельствуют данные, озвученные телеканалом GMA News.

Согласно представленным сведениям, в ходе спасательной операции удалось вытащить из воды 317 человек. Еще 43 участника плавания числятся пропавшими без вести. Поиски выживших продолжаются.

Как писал сайт KP.RU, на борту Trisha Kerstin 3 находились свыше 350 человек. Представители береговой охраны Филиппин сообщили, что причиной аварии в районе провинции Басилан стали технические проблемы на борту судна.

Напомним, частный самолёт потерпел крушение в США. На его борту находились восемь человек. Катастрофа произошла в международном аэропорту Бангор в штате Мэн. Бизнес-джет рухнул при взлёте.

