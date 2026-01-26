Количество погибших при крушении парома у Филиппин продолжает расти: озвучены свежие данные

Количество погибших при крушении парома Trisha Kerstin 3 у южных берегов Филиппин увеличилось до 15 человек. Об этом свидетельствуют данные, озвученные телеканалом GMA News.
Согласно представленным сведениям, в ходе спасательной операции удалось вытащить из воды 317 человек. Еще 43 участника плавания числятся пропавшими без вести. Поиски выживших продолжаются.
Как писал сайт KP.RU, на борту Trisha Kerstin 3 находились свыше 350 человек. Представители береговой охраны Филиппин сообщили, что причиной аварии в районе провинции Басилан стали технические проблемы на борту судна.
