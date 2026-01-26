Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция дорожает, а трафик в Египет растет: что ждет туристов из Челябинска в 2026 году

В 2026 году туристический рынок продолжит жить в условиях ограниченной полетной программы и растущих цен. Об этом в интервью рассказал директор по развитию туристического агентства «Слетать.ру» — Челябинск Радий Садуртинов. По его словам, рассчитывать на массовые горящие туры не стоит, зато на первый план выходят раннее бронирование, Египет как универсальное направление и постепенный разворот спроса в сторону Азии.

Поток челябинских туристов в Азию и Египет растет.

В 2026 году туристический рынок продолжит жить в условиях ограниченной полетной программы и растущих цен. Об этом в интервью рассказал директор по развитию туристического агентства «Слетать.ру» — Челябинск Радий Садуртинов. По его словам, рассчитывать на массовые горящие туры не стоит, зато на первый план выходят раннее бронирование, Египет как универсальное направление и постепенный разворот спроса в сторону Азии.

Главный фон 2026 года.

По словам Радия Садуртинова, ключевым в 2026 году стало отсутствие расширения полетной программы. Количество рейсов остается ограниченным, что напрямую влияет на стоимость туров.

«Полетной программы больше не становится, и цены по-прежнему растут. Раннее бронирование по Турции уже объявлено, и цены там высокие. Это если совсем кратко», — отмечает эксперт.

В среднем рост стоимости туров в Турцию составил 25−30% по сравнению с прошлым годом. Это уже отражается на спросе: в 2025 году Турцию посетило примерно на 5% меньше россиян, чем годом ранее, и в 2026-м эта тенденция, по прогнозам, сохранится.

Египет стал главным бенефициаром роста цен.

Спрос на Египет вырос на 30−35% за год.

На фоне подорожания Турции наиболее устойчивым и перспективным направлением остается Египет. За прошлый год он показал рост продаж на 30−35% по количеству путевок, при этом цены увеличились не так заметно.

«Египет сумел удержать стоимость. И эта же картина сохраняется на 2026 год. Поэтому перспективы у направления очень хорошие», — поясняет Садуртинов.

Особенно востребован Египет для семейного отдыха. Отели с аквапарками, формат «все включено» и теплое море с марта делают его универсальным выбором.

Европа формально открыта, фактически недоступна.

Сроки рассмотрения виз увеличились до трех месяцев.

Европейские направления в 2026 году по-прежнему остаются сложными для самостоятельного планирования. Формально визы оформить можно, но требования ужесточаются.

«Сроки рассмотрения виз увеличились до двух-трех месяцев. Чтобы поехать летом, документы нужно подавать уже в феврале или марте. При этом страны Балтии, Финляндия, Румыния, Чехия, Словакия и Германия фактически визы не дают», — уточняет эксперт.

На Юго-Восточную Азию — рост спроса и конец «дешевых» путешествий.

Одним из главных трендов 2026 года становится рост интереса к Юго-Восточной Азии. Однако прежняя репутация «бюджетного» региона уходит в прошлое.

Китай подорожал вдове из-за резкого роста спроса.

«Китай и Таиланд за год подорожали почти в два раза. Китай повторяет путь Таиланда: спрос растет быстрее предложения, и цена идет вверх», — говорит Садуртинов.

Дополнительным фактором становится китайский Новый год. В период с середины февраля до начала марта цены резко растут, а свободных отелей становится меньше. При этом более демократичными по цене остаются Вьетнам, Индия и Шри-Ланка, хотя и там стоимость постепенно увеличивается.

Весна станет насыщенной в Азии.

Весенние месяцы остаются пиковым временем для поездок в Азию: высокий сезон продолжается до апреля. Летом же в большинстве стран региона начинается сезон дождей, высокая влажность и духота.

«Летом в Юго-Восточной Азии очень тяжело: 35−36 градусов, влажность под 90%. По ощущениям — как в предбаннике деревенской бани», — объясняет Садуртинов.

Горящих туров почти не будет.

Рассчитывать на горящие туры в 2026 году не советуют.

Несмотря на ожидания туристов, рассчитывать на массовые горящие предложения в 2026 году не стоит. Исключения возможны, но они носят единичный характер и не подходят туристам с жесткими датами или требованиями к отелям.

«Вероятность появления хороших горящих туров — 1−2%. Самолеты заполняются за две-три недели до вылета, и туроператорам просто нечего “сбрасывать”, — поясняет Садуртинов.

Направления с повышенными рисками.

Отдельно эксперт отмечает страны Персидского залива. Несмотря на крайне низкие цены, агентство ввело внутренний запрет на бронирование Эмиратов, Омана, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии.

Сколько стоят туры в 2026 году.

Турция.

Туры в Турцию из Челябинска на девять ночей по системе «все включено» в июле начинаются примерно от 136 тысяч рублей на двоих при размещении в отелях категории три звезды. Четырехзвездочные отели стартуют в среднем от 140 тысяч рублей, классические «пятерки» — от 160 тысяч, а люксовые пятизвездочные комплексы с расширенным сервисом и приватной инфраструктурой — от 220 тысяч рублей и выше.

Египет.

Весной Египет стал одной из самых доступных стран для отдыха.

Египет в летний период по стоимости близок к Турции. При этом трехзвездочные отели здесь не советуют рассматривать. Туры в египетские «четверки» начинаются примерно от 150 тысяч рублей на двоих, стандартные пятизвездочные отели — от 160 тысяч, а люксовые варианты — от 170 тысяч рублей.

Весной Египет остается одним из самых доступных зарубежных направлений. В марте стоимость тура на девять ночей в четырехзвездочном отеле начинается примерно от 111 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — от 125 тысяч, а в люксовом сегменте — от 140 тысяч рублей. Именно поэтому весна считается оптимальным временем для поездки: погода комфортная, море уже теплое, а цены пока не перегреты школьными каникулами.

ОАЭ.

На фоне этого особенно контрастно выглядят Эмираты, где весной 2026 года можно найти предложения от 78 тысяч рублей на двоих за семь ночей в трехзвездочном отеле с завтраками и ужинами. Однако, столь низкая цена связана с высокими рисками, поэтому направление не рекомендуется к бронированию, несмотря на привлекательный ценник.

Таиланд и Китай.

Отдых в Таиланде паре обойдется минимум в 150 тысяч рублей без обедов и ужинов.

Юго-Восточная Азия весной демонстрирует уже совсем другой уровень цен. Таиланд в марте обходится в среднем от 150 тысяч рублей на двоих за девять ночей в трехзвездочном отеле на завтраках, от 165 тысяч — в четырехзвездочном и от 176 тысяч — в пятизвездочном. Китай практически сравнялся с Таиландом: стоимость туров начинается от 153 тысяч рублей за «тройки», от 170 тысяч за «четверки» и от 175 тысяч за пятизвездочные отели, что наглядно демонстрирует рост цен примерно на 30% за год.

Вьетнам, Шри-Ланка и Индия.

Вьетнам сегодня стоит дороже Таиланда и Китая: весной туры начинаются примерно от 176 тысяч рублей за трехзвездочный отель, от 183 тысяч — за четырехзвездочный и от 188 тысяч рублей — за пятизвездочный.

Индия остается одним из самых бюджетных направлений для отдыха.

Шри-Ланка при этом остается более доступной: цены стартуют от 140 тысяч рублей за «тройки», от 156 тысяч — за «четверки» и доходят до 190−191 тысячи рублей за пятизвездочные отели. Самым бюджетным направлением в регионе остается Индия, где весной можно уложиться в диапазон от 140 до 178 тысяч рублей за стандартные категории отелей, а люксовые варианты начинаются примерно от 200 тысяч рублей.

Индонезия.

Бали окончательно закрепился в статусе небюджетного направления. Весной девятидневный тур туда стоит от 200 тысяч рублей на двоих при размещении в трехзвездочном отеле, от 210 тысяч — в четырехзвездочном и от 240 тысяч рублей — в пятизвездочном, при этом перелет возможен только с пересадкой либо из Екатеринбурга, либо из Москвы.

Главный совет туристам в 2026 году.

По словам Радия Садуртинова, альтернативы раннему бронированию в 2026 году фактически нет. Особенно для семей, туристов с фиксированными датами отпуска и тех, кто хочет попасть в конкретный отель.

«Сейчас можно сэкономить до 30% на раннем бронировании. Достаточно внести 20% стоимости, зафиксировать цену в валюте, место в самолете и отель. Дальше цена будет только расти», — резюмирует эксперт.