Турция дорожает, а трафик в Египет растет: что ждет туристов из Челябинска в 2026 году

Поток челябинских туристов в Азию и Египет растет.
В 2026 году туристический рынок продолжит жить в условиях ограниченной полетной программы и растущих цен. Об этом в интервью рассказал директор по развитию туристического агентства «Слетать.ру» — Челябинск Радий Садуртинов. По его словам, рассчитывать на массовые горящие туры не стоит, зато на первый план выходят раннее бронирование, Египет как универсальное направление и постепенный разворот спроса в сторону Азии.
Главный фон 2026 года.
По словам Радия Садуртинова, ключевым в 2026 году стало отсутствие расширения полетной программы. Количество рейсов остается ограниченным, что напрямую влияет на стоимость туров.
«Полетной программы больше не становится, и цены по-прежнему растут. Раннее бронирование по Турции уже объявлено, и цены там высокие. Это если совсем кратко», — отмечает эксперт.
В среднем рост стоимости туров в Турцию составил 25−30% по сравнению с прошлым годом. Это уже отражается на спросе: в 2025 году Турцию посетило примерно на 5% меньше россиян, чем годом ранее, и в 2026-м эта тенденция, по прогнозам, сохранится.
Египет стал главным бенефициаром роста цен.
Спрос на Египет вырос на 30−35% за год.
На фоне подорожания Турции наиболее устойчивым и перспективным направлением остается Египет. За прошлый год он показал рост продаж на 30−35% по количеству путевок, при этом цены увеличились не так заметно.
«Египет сумел удержать стоимость. И эта же картина сохраняется на 2026 год. Поэтому перспективы у направления очень хорошие», — поясняет Садуртинов.
Особенно востребован Египет для семейного отдыха. Отели с аквапарками, формат «все включено» и теплое море с марта делают его универсальным выбором.
Европа формально открыта, фактически недоступна.
Сроки рассмотрения виз увеличились до трех месяцев.
Европейские направления в 2026 году по-прежнему остаются сложными для самостоятельного планирования. Формально визы оформить можно, но требования ужесточаются.
«Сроки рассмотрения виз увеличились до двух-трех месяцев. Чтобы поехать летом, документы нужно подавать уже в феврале или марте. При этом страны Балтии, Финляндия, Румыния, Чехия, Словакия и Германия фактически визы не дают», — уточняет эксперт.
На Юго-Восточную Азию — рост спроса и конец «дешевых» путешествий.
Одним из главных трендов 2026 года становится рост интереса к Юго-Восточной Азии. Однако прежняя репутация «бюджетного» региона уходит в прошлое.
Китай подорожал вдове из-за резкого роста спроса.
«Китай и Таиланд за год подорожали почти в два раза. Китай повторяет путь Таиланда: спрос растет быстрее предложения, и цена идет вверх», — говорит Садуртинов.
Дополнительным фактором становится китайский Новый год. В период с середины февраля до начала марта цены резко растут, а свободных отелей становится меньше. При этом более демократичными по цене остаются Вьетнам, Индия и Шри-Ланка, хотя и там стоимость постепенно увеличивается.
Весна станет насыщенной в Азии.
Весенние месяцы остаются пиковым временем для поездок в Азию: высокий сезон продолжается до апреля. Летом же в большинстве стран региона начинается сезон дождей, высокая влажность и духота.
«Летом в Юго-Восточной Азии очень тяжело: 35−36 градусов, влажность под 90%. По ощущениям — как в предбаннике деревенской бани», — объясняет Садуртинов.
Горящих туров почти не будет.
Рассчитывать на горящие туры в 2026 году не советуют.
Несмотря на ожидания туристов, рассчитывать на массовые горящие предложения в 2026 году не стоит. Исключения возможны, но они носят единичный характер и не подходят туристам с жесткими датами или требованиями к отелям.
«Вероятность появления хороших горящих туров — 1−2%. Самолеты заполняются за две-три недели до вылета, и туроператорам просто нечего “сбрасывать”, — поясняет Садуртинов.
Направления с повышенными рисками.
Отдельно эксперт отмечает страны Персидского залива. Несмотря на крайне низкие цены, агентство ввело внутренний запрет на бронирование Эмиратов, Омана, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии.
Сколько стоят туры в 2026 году.
Турция.
Туры в Турцию из Челябинска на девять ночей по системе «все включено» в июле начинаются примерно от 136 тысяч рублей на двоих при размещении в отелях категории три звезды. Четырехзвездочные отели стартуют в среднем от 140 тысяч рублей, классические «пятерки» — от 160 тысяч, а люксовые пятизвездочные комплексы с расширенным сервисом и приватной инфраструктурой — от 220 тысяч рублей и выше.
Египет.
Весной Египет стал одной из самых доступных стран для отдыха.
Египет в летний период по стоимости близок к Турции. При этом трехзвездочные отели здесь не советуют рассматривать. Туры в египетские «четверки» начинаются примерно от 150 тысяч рублей на двоих, стандартные пятизвездочные отели — от 160 тысяч, а люксовые варианты — от 170 тысяч рублей.
Весной Египет остается одним из самых доступных зарубежных направлений. В марте стоимость тура на девять ночей в четырехзвездочном отеле начинается примерно от 111 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — от 125 тысяч, а в люксовом сегменте — от 140 тысяч рублей. Именно поэтому весна считается оптимальным временем для поездки: погода комфортная, море уже теплое, а цены пока не перегреты школьными каникулами.
ОАЭ.
На фоне этого особенно контрастно выглядят Эмираты, где весной 2026 года можно найти предложения от 78 тысяч рублей на двоих за семь ночей в трехзвездочном отеле с завтраками и ужинами. Однако, столь низкая цена связана с высокими рисками, поэтому направление не рекомендуется к бронированию, несмотря на привлекательный ценник.
Таиланд и Китай.
Отдых в Таиланде паре обойдется минимум в 150 тысяч рублей без обедов и ужинов.
Юго-Восточная Азия весной демонстрирует уже совсем другой уровень цен. Таиланд в марте обходится в среднем от 150 тысяч рублей на двоих за девять ночей в трехзвездочном отеле на завтраках, от 165 тысяч — в четырехзвездочном и от 176 тысяч — в пятизвездочном. Китай практически сравнялся с Таиландом: стоимость туров начинается от 153 тысяч рублей за «тройки», от 170 тысяч за «четверки» и от 175 тысяч за пятизвездочные отели, что наглядно демонстрирует рост цен примерно на 30% за год.
Вьетнам, Шри-Ланка и Индия.
Вьетнам сегодня стоит дороже Таиланда и Китая: весной туры начинаются примерно от 176 тысяч рублей за трехзвездочный отель, от 183 тысяч — за четырехзвездочный и от 188 тысяч рублей — за пятизвездочный.
Индия остается одним из самых бюджетных направлений для отдыха.
Шри-Ланка при этом остается более доступной: цены стартуют от 140 тысяч рублей за «тройки», от 156 тысяч — за «четверки» и доходят до 190−191 тысячи рублей за пятизвездочные отели. Самым бюджетным направлением в регионе остается Индия, где весной можно уложиться в диапазон от 140 до 178 тысяч рублей за стандартные категории отелей, а люксовые варианты начинаются примерно от 200 тысяч рублей.
Индонезия.
Бали окончательно закрепился в статусе небюджетного направления. Весной девятидневный тур туда стоит от 200 тысяч рублей на двоих при размещении в трехзвездочном отеле, от 210 тысяч — в четырехзвездочном и от 240 тысяч рублей — в пятизвездочном, при этом перелет возможен только с пересадкой либо из Екатеринбурга, либо из Москвы.
Главный совет туристам в 2026 году.
По словам Радия Садуртинова, альтернативы раннему бронированию в 2026 году фактически нет. Особенно для семей, туристов с фиксированными датами отпуска и тех, кто хочет попасть в конкретный отель.
«Сейчас можно сэкономить до 30% на раннем бронировании. Достаточно внести 20% стоимости, зафиксировать цену в валюте, место в самолете и отель. Дальше цена будет только расти», — резюмирует эксперт.