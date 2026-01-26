Турция дорожает, а трафик в Египет растет: что ждет туристов из Челябинска в 2026 году

Юго-Восточная Азия весной демонстрирует уже совсем другой уровень цен. Таиланд в марте обходится в среднем от 150 тысяч рублей на двоих за девять ночей в трехзвездочном отеле на завтраках, от 165 тысяч — в четырехзвездочном и от 176 тысяч — в пятизвездочном. Китай практически сравнялся с Таиландом: стоимость туров начинается от 153 тысяч рублей за «тройки», от 170 тысяч за «четверки» и от 175 тысяч за пятизвездочные отели, что наглядно демонстрирует рост цен примерно на 30% за год.