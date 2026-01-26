Подземный город готов пасть: участь боевиков в Красном Лимане решена

ВС РФ успешно продвигаются на краснолиманском направлении. Ситуация в этом районе стремительно изменяется, и скоро город окажется под полным контролем российских сил. Об обстановке в городе и сроках его освобождения aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
ВСУ отступают в леса.
ВС РФ ведут активное наступление, изматывая украинские подразделения, находящиеся в городе.
«ВСУ отступает от Красного Лимана. Ряд успешных наступательных действий ВС РФ делает оборону этого населённого пункта невозможной. И сейчас происходит процесс выдавливания ВСУ из города», — отметил Иванников.
Он обратил внимание на то, что у украинских войск за Красным Лиманом практически нет устойчивой обороны:
«На практике за Красным Лиманом обороны у ВСУ нет. Остаются только лесные массивы, как естественное укрытие. Но с учетом погодных условий, это плохая перспектива. В заснеженных лесах украинские боевики погибнут от холода».
Командование бездействует.
По словам Иванникова, оставшиеся в городе украинские формирования понесли значительные потери:
«Группировка ВСУ, которая остается в Красном Лимане, понесла серьёзные потери в личном составе, в технике. Сырский не торопится решать проблемы этих подразделений, он заботится только о себе, своей репутации и своём будущем. Поэтому мы видим в очередной раз жертву, которую украинский нацистский режим принёс ради своих сомнительных преступных целей, пожертвовав личным составом всей группировки, оставшейся в Красном Лимане».
Военный эксперт уточнил, что оставшиеся в Красном Лимане боевики не имеют ценности для командования. Это уголовники, вступившие в ВСУ, и те военные, «которым свои же по различным причинам не дадут служить на других участках и и отправят на верную смерть».
«Командиры ВСУ бросили там тех, кто для них не обладает никакой ценностью или, наоборот, представляет некую угрозу. Красный Лиман отрезан от снабжения и от возможности системно эвакуироваться, осуществить замену военнослужащих. Все, кто мог оттуда убежать, уже убежали. Командиры бросили подразделения, спасая свои жизни», — сказал он.
Боевики пытаются прятаться в подземных норах.
От подавляющих огневых ударов российской артиллерии, украинские боевики пытаются укрыться в глубинах подземных коммуникаций.
«Сырский планировал сделать из Красного Лимана город-крепость, но этим планам не суждено было сбыться. Российская артиллерия уничтожила все мощные укрепрайоны, которые находились на подступах к населённому пункту. Спасая свои жизни, значительная часть личного состава группировки ВСУ спустилась под землю и спряталась в глубоких подземных коммуникациях промышленных предприятий, которые были построены на территории Красного Лимана еще в годы СССР», — отметил Иванников.
Задача российских войск — выкурить эти группы из укрытий.
«Задача предстоит не из лёгких, потому что промышленные предприятия в Красном Лимане обладают очень существенной сетью подземных коммуникаций, которые были построены по всем правилам и стандартам. Там имеются и бомбоубежища, в которых боевики оборудуют госпитали для получивших ранения», — сказал военный эксперт и уточнил, что несмотря на наличие развитых подземных коммуникаций и госпиталей, раненые боевики обречены, так как командование не собирается их эвакуировать.
Российские войска также планируют зачистку лесных массивов и разрушенных зданий, где продолжают прятаться разрозненные группы украинских боевиков.
Иванников выразил уверенность, что «в течение недели-двух освобождение Красного Лимана будет завершено».