Подземный город готов пасть: участь боевиков в Красном Лимане решена

«Задача предстоит не из лёгких, потому что промышленные предприятия в Красном Лимане обладают очень существенной сетью подземных коммуникаций, которые были построены по всем правилам и стандартам. Там имеются и бомбоубежища, в которых боевики оборудуют госпитали для получивших ранения», — сказал военный эксперт и уточнил, что несмотря на наличие развитых подземных коммуникаций и госпиталей, раненые боевики обречены, так как командование не собирается их эвакуировать.